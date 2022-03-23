Доминиканцы Сото, Диверс и Герреро-младший договариваются о заработной плате со своими командами

Копирайтинг Deportes, 22 марта доминиканские игроки Хуан Сото, Владимир Герреро-младший и Рафаэль Деверс достигли договоренностей со своими командами во вторник на следующий сезон высшей лиги, что позволило избежать арбитража по заработной плате. Наибольшую сумму среди трех игроков получит аутфилдер Washington Nationals Хуан Сото, которому команда обязалась выплатить 17,1 миллиона долларов за кампанию, которая начнется 14-го месяца, сообщает MLB.com. В прошлом году Сото набирал в среднем 0,311 очков, имея 29 хоум-ранов и 95 RBI, и занял второе место в голосовании за награду «Самый ценный игрок Национальной лиги». Деверс, со своей стороны, получит 11,2 миллиона долларов за повторную защиту майки «Бостон Ред Сокс», которую он привел к постсезону в прошлом году. 24-летний третий игрок бейсбола, посетивший свой первый матч всех звезд и выигравший свою первую Серебряную биту, набрал в среднем 0,279, с личным рекордом 38 хомеров и 113 RBI в кампании 2021 года. Герреро-младший, показавший пробуждение своей биты в последнем календаре мейджоров, будет взимать 7,9 миллиона долларов за уничтожение поля МЛБ в сезоне 2022 года с «Торонто Азулехос». Сын бывшего высшей лиги Владимир Герреро, поставил лучшую статистику своей молодой карьеры в последнем конкурсе, когда он набрал в среднем .311 с 48 хоум-ранами и 111 RBI, что привело его к тому, что он занял второе место в голосах за награду «Самый ценный игрок» в Американской лиге. ШЕФ час/rsl/автомобиль