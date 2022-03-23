Водитель Didi ударил ножом пассажира, который отказался платить то, что он просил

Хотя это кажется абсурдным, подобные вещи случаются в нашей стране чаще, чем мы себе представляем. Недавно пользователь приложения Didi воспользовался сервисом в Медельине, чтобы отправиться из Итагуи в свой дом в Робледо-Пиларика. Прежде чем подать заявку на поездку, он не предполагал, что в конечном итоге у него будет один из худших переживаний в своей жизни.

Хосе Мигель Себальос заказал автомобиль в обычном режиме. По прибытии в пункт назначения он приступил к оплате услуги, но водитель взимал с него в два раза больше, чем указано в заявлении. Молодой человек не понимал ситуацию и отказался платить сумму, утверждая, что это не реальная стоимость. Во второй половине того дня он совершил то же путешествие, которое обошлось ему примерно в 26 000 песо. Водитель предъявил ему более 50 тысяч.

Этот человек не очень хорошо воспринял претензии Хосе Мигеля и отреагировал агрессивно. Переступив слово, он напал на молодого человека. «Если вы не собираетесь платить мне то, что я вам говорю, отстаньте», - говорит пострадавший, который сказал ему водитель. «Я принял решение сойти, я бросил в него дверь, и он тут же слез и бросился на меня. Я бегу назад и чувствую, что он тянет меня рукой, потом я понимаю, что у меня рана».

Молодой человек носит очки на лице. Они выглядят слишком большими над маской. Посмотрите волосы средней длины чуть выше лба. Он черный. После посещения медицинского центра, где ему дали три балла и дали ему несколько дней инвалидности, молодой человек был опрошен TeleMedellín и был шокирован произошедшим. «Я сказал: «Я был на барбекю, с друзьями, нормальный, я попросил машину, и я нахожусь в отделении неотложной помощи, потому что человек просто ударил меня ножом», как будто в моей совести не было места, что это действительно происходит с нами и вот как была незащищенность улиц», - сказал он.

В этой связи представители приложения в своем заявлении отвергли агрессию и попросили пользователей сообщать о таких ситуациях, чтобы своевременно принять соответствующие санкции. «Мы решительно отвергаем любые насильственные действия, возникающие во время подачи заявки при посредничестве приложения. Мы немедленно получили отчет о случае, команда безопасности активировала свои протоколы, связалась с пользователем и начала анализ, чтобы принять соответствующие меры безопасности (...). Мы стремимся к безопасности сообщества, поэтому любой, кто использует наше приложение ненадлежащим образом, в нарушение условий, будет заблокирован на платформе», - заявили в компании.

Хотя мобильные приложения для заказа транспортных услуг стали основной альтернативой для людей, жалобы на заботу и безопасность не прекращаются. Это происходит в такси и частных автомобилях, а также на мотоциклах. Случай с Хосе Мигелем — еще один из многих. Следует напомнить, что одним из самых популярных в последнее время стал Нельсон Вилламил, которого 30 января этого года обвинили в прокуратуре за надругательство над 19-летней девочкой, которую он забрал через заявление.

Эти акты лишь свидетельствуют о том, что внутренние процессы компаний, ответственных за эти заявки, в отношении выбора водителей недостаточно строги, и, хотя они не могут предвидеть таких событий, они могут гарантировать, что их работники не будут агрессивными и не будут в конечном итоге атакуя малейшее пренебрежение. Надеюсь, больше никаких дел отсюда не выйдет. Надо посмотреть.





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