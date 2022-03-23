Де Томас мечтает о чемпионате мира: «Это было бы величайшим достижением в моей карьере»

Лас Росас (Мадрид), 23 марта Рауль де Томас, международный нападающий «Эспаньола», ставит перед собой задачу завоевать место среди избранных, которые будут представлять испанскую команду на чемпионате мира в Катаре, который состоится в ноябре следующего года, который, как он заверил, станет «величайшим достижением» в его карьере. «Участие в чемпионате мира было бы самым большим достижением для меня в спортивной карьере и в личной жизни. Если этого не произойдет, я буду поддерживать и поощрять сборную, как всегда», - сказал он в интервью «Спортивному клубу». Де Томас признает, что игра в таком клубе, как «Эспаньол», может повредить ему, чтобы завоевать место. «В некотором смысле это может повредить, потому что в итоге у лидирующих команд больше соревнований, больше матчей и больше возможностей для забивания. Да, это может повлиять, но мне нужно адаптироваться к тому, что у меня есть, и именно так мне удалось попасть в сборную с «Эспаньолом». После своего первого опыта в качестве абсолютного интернационала нападающий благодарен тренеру Луису Энрике Мартинесу и «всему его тренерскому штабу» за уверенность во втором вызове, в котором он попытается забить свои первые голы в товарищеских матчах против Албании и Исландии. Фактически, первый из матчей проводится в Барселоне, на стадионе Эспаньол, где Рауль де Томас с гордостью возглавляет проект клуба. «Я победитель, люблю большие испытания, и для меня большая честь быть иконой в этом клубе. Моя цель — совершенствоваться каждый день и помогать клубу расти в будущем». Прежде чем достичь лучших моментов своей карьеры, Де Томасу пришлось преодолеть другие, о которых у него не очень хорошая память. «Мой худший момент был в Бенфике, шесть месяцев были очень напряженными в минусе. И мои лучшие моменты - это несколько, когда я был в Райо Вальекано, в академии Реала Мадрида, а теперь в Эспаньоле. Я останусь с подарком». Нападающий раскрыл две тренировки, которые помогли ему стать профессионалом. «Бокс дает вам нечто иное, чем медитация. В боксе у меня есть такое освобождение, чтобы я мог избавиться от напряжения, которое вы испытываете изо дня в день, а медитация полностью успокаивает вас, а также помогает приостановить стресс, который у всех нас в голове». ШЕФ мм/еа