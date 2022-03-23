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среда 23 март 2022
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Россия

Де Томас мечтает о чемпионате мира: «Это было бы величайшим достижением в моей карьере»

Newsroom Infobae

23 март 2022

Лас Росас (Мадрид), 23 марта Рауль де Томас, международный нападающий «Эспаньола», ставит перед собой задачу завоевать место среди избранных, которые будут представлять испанскую команду на чемпионате мира в Катаре, который состоится в ноябре следующего года, который, как он заверил, станет «величайшим достижением» в его карьере. «Участие в чемпионате мира было бы самым большим достижением для меня в спортивной карьере и в личной жизни. Если этого не произойдет, я буду поддерживать и поощрять сборную, как всегда», - сказал он в интервью «Спортивному клубу». Де Томас признает, что игра в таком клубе, как «Эспаньол», может повредить ему, чтобы завоевать место. «В некотором смысле это может повредить, потому что в итоге у лидирующих команд больше соревнований, больше матчей и больше возможностей для забивания. Да, это может повлиять, но мне нужно адаптироваться к тому, что у меня есть, и именно так мне удалось попасть в сборную с «Эспаньолом». После своего первого опыта в качестве абсолютного интернационала нападающий благодарен тренеру Луису Энрике Мартинесу и «всему его тренерскому штабу» за уверенность во втором вызове, в котором он попытается забить свои первые голы в товарищеских матчах против Албании и Исландии. Фактически, первый из матчей проводится в Барселоне, на стадионе Эспаньол, где Рауль де Томас с гордостью возглавляет проект клуба. «Я победитель, люблю большие испытания, и для меня большая честь быть иконой в этом клубе. Моя цель — совершенствоваться каждый день и помогать клубу расти в будущем». Прежде чем достичь лучших моментов своей карьеры, Де Томасу пришлось преодолеть другие, о которых у него не очень хорошая память. «Мой худший момент был в Бенфике, шесть месяцев были очень напряженными в минусе. И мои лучшие моменты - это несколько, когда я был в Райо Вальекано, в академии Реала Мадрида, а теперь в Эспаньоле. Я останусь с подарком». Нападающий раскрыл две тренировки, которые помогли ему стать профессионалом. «Бокс дает вам нечто иное, чем медитация. В боксе у меня есть такое освобождение, чтобы я мог избавиться от напряжения, которое вы испытываете изо дня в день, а медитация полностью успокаивает вас, а также помогает приостановить стресс, который у всех нас в голове». ШЕФ мм/еа

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