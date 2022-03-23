COVID-19: Нуэво-Леон обсуждает вопрос об отмене обязательного использования масок для лица в любом пространстве

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2020.- Las bajas temperaturas continúan en la capital del país por lo que las alcaldías de: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco mantienen activa la alerta amarilla. Por tal motivo, el gobierno capitalino exhorta a los habitantes a vacunarse contra la influenza, consumir abundantes líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura, esto dentro del contexto de pandemia por covid-19. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Губернатор штата Нуэво-Леон Самуэль Гарсия Сепульведа объявил, что его администрация рассматривает вариант объявления факультативным использование масок в любом пространстве (открытом или закрытом).

Учитывая снижение числа случаев COVID-19, 13 марта вступила в силу ликвидация обязательного использования масок для наружных ограждений - объявлено на 10 марта президент emecista - что делает организацию первой в Мексиканской Республике, которая выполнила этот мандат.

Так, чуть более чем через неделю губернатор сообщил, что поручил Министерству здравоохранения штата предложить Комитету распространить эту меру на другие места «в силу очень положительных результатов», зафиксированных.

«Сегодня я прошу доктора Альму (...) предложить комитету, что еще мы можем пойти вперед; что еще мы можем охватить; какие пространства или места мы можем расширить», - сказала она на пресс-конференции 22 марта.

Самуэль Гарсия. Фото: @samuel_garcias

Самуэль Гарсия пояснил, что предложение будет представлено на анализ комитета по здравоохранению и другому эксперту, чей вердикт после утверждения будет вынесен на анализ его применения в правительстве: «Это не зависит от Самуэля», - подчеркнул он.

Впервые за всю пандемию 21 марта 32 штата Мексиканской Республики вышли на эпидемиологический зеленый светофор (низкий риск) ) COVID-19, который будет действовать до 03 апреля следующего года.

Это подтвердит окончание «четвертой волны» инфекций, зарегистрированной в начале 2022 года и характеризующейся преобладанием варианта Омикрон. Таким образом, несколько организаций определили общую отдачу от деятельности, а также факультативное использование масок для лица, как это имело место в Нуэво-Леон и Кинтана-Роо.

(Фото: Куартоскуро)

Второй организацией, которая отказалась от обязательного использования масок на открытых пространствах, стала Кинтана-Роо: «Я знаю, что вы разделяете со мной удовлетворение от достижения этого этапа, и мы столкнулись с новым сценарием, который долгое время казался далеким», - сказал губернатор Карлос Хоакин Гонсалес.

Он пояснил, что не будет обязательным использовать его при тренировках на открытых пространствах (например, на пляже или на улице), но не на борту общественного транспорта или в закрытых местах, таких как офисы, супермаркеты, банки и в местах с большим скоплением людей, таких как тианги и рынки.

Несмотря на это, губернатор пояснил, что указ носит временный характер и его действие будет зависеть от прогресса и поведения COVID-19 в ближайшие недели, с особым вниманием к пасхальному сезону.

Согласно последнему отчету Министерства здравоохранения (SSA), за последние 24 часа в Мексике было зарегистрировано 15 новых случаев смерти и 671 случай заражения коронавирусом, увеличив совокупный показатель до 5 635 500 положительных случаев и 322 107 смертей.

22 марта заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателл сообщил, что Мексика уже «семь недель подряд сокращает эпидемию», и заявил, что «это уже очень устойчивая тенденция» и, несомненно, достигнет «минимального уровня этой эпидемии» после четвертой волны инфекций.

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