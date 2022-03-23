COVID-19 в Мексике: женщины оказали больше экономических и трудовых последствий, чем мужчины

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

В Мексике пандемия COVID-19 по-разному отразилась на женщинах и мужчинах.

Чтобы сделать эти различия очевидными, Национальный институт статистики и географии (Инеги) провел гендерное исследование своих различных информационных программ, подчеркнув, как пандемия повлияла на женщин и мужчин в пяти конкретных областях: занятость и занятость, доход и расходы, неоплачиваемая работа и образование, здравоохранение, а также безопасность и насилие.

Инеги подчеркнула, что пандемия привела к снижению экономической активности, вызвав как у женщин, так и мужчин сокращение рынка труда, потерю рабочих мест и падение экономических доходов.

Фото: EFE/EPA/Мартин Дивисек/ Архив

Однако восстановление происходило дифференцированным образом, что может быть вызвано различными факторами; например, приостановление деятельности повлияло на сектора, в которых женщины более вовлечены и которые открываются медленнее, таких как сектор услуг.

Национальный институт статистики и географии пояснил, что на участие женщин в возрасте 15 лет и старше на рынке труда повлияло приостановление второстепенных видов деятельности.

«Хотя до пандемии уже существовала заметная разница в участии женщин и мужчин, в качестве непосредственного следствия этой непредвиденной ситуации в области здравоохранения в неэкономически активном населении (PNEA) увеличилось на 2,7 миллиона женщин, то есть тех, кто не занимался экономической и не искали работу, из которых 2,4 миллиона поступили от экономически активного населения (EAP), которые были либо трудоустроенными, либо безработными (в поисках работы) «, - сказал он.

Она уточнила, что, хотя женщины в рамках ПНОЭ сокращаются с постепенным открытием экономики, уровень, предшествовавший чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, еще не восстановился.

Он подчеркнул, что в четвертом квартале 2021 года (октябрь-декабрь) число женщин в неэкономически активном населении составило 28 738 387 человек. В то время как экономически активное население составляло 23 миллиона 206 тысяч 103 женщин; то есть женщин, не имеющих работы, больше, чем тех, кто ее имеет.

Фото: EFE/Родриго Сура/Архив

Что касается штатов страны, где больше всего рабочих мест для женщин было потеряно в начале пандемии: Табаско, Южная Нижняя Калифорния, Сонора и Мехико.

В исследовании подчеркивается, что сокращение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в основном затронуло работников неформального сектора, поскольку они почти сразу теряют средства к существованию и уходят с рынка труда.

До пандемии в первом квартале 2020 года коэффициент неформальной занятости 1 (TIL 1) для женщин составлял 56,7 процента, в то время как мужчины составляли 55,3 процента. К концу второго квартала 2020 года TIL продемонстрировал снижение на 7,1 процентных пункта, что составляет 3,5 миллиона женщин.

Постепенное возобновление деятельности позволило восстановить потерянные рабочие места. Однако уровень безработицы среди женщин по-прежнему находится на более высоком уровне, чем наблюдалось до чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной вирусом атипичной пневмонии CoV-2.

В четвертом квартале 2021 года 4 из каждых 100 экономически активных женщин были безработными, что означает почти на 108 тысяч женщин в этом состоянии больше, чем в допандемическом уровне.

Что касается влияния на доход от занятости работающих женщин, Инеги подчеркнула, что меры изоляции представляют собой серьезный удар по экономике домашних хозяйств в Мексике. В частности, доходы женщин пострадали в период с апреля по июль 2020 года из-за снижения экономической активности.

До пандемии в первом квартале 2020 года коэффициент неформальной занятости 1 (TIL 1) для женщин составлял 56,7 процента, в то время как мужчины составляли 55,3 процента. (Графика: Инеги)

Инеги отметила, что в апреле 2020 года пять из 10 работающих женщин снизили свой доход от занятости; в то время как к июлю 2020 года 4 из 10 женщин продолжали снижать свои доходы.

В первом квартале 2020 года и женщины, и мужчины увеличили свой доход по сравнению с 2018 годом. Однако снижение экономической активности в результате пандемии привело к снижению их среднемесячного дохода в 2020 году.

В 2020 году средний доход женщин был ниже, чем у мужчин, на 2500 песо в месяц. В первом квартале 2020 года ежемесячный доход женщин составлял в среднем 5021 песо. К концу того же года среднемесячный показатель составлял уже 4883 песо.

Напротив, среднемесячный доход мужчин в первом квартале 2020 года составлял 8 317 песо, а в конце года их среднемесячный доход составлял 7432 песо.

Инеги отметила, что в течение 2020 года по сравнению с 2018 годом ежемесячный денежный доход женщин снизился для учащихся средней школы и выше. Например, женщина с полной или неполной степенью аспирантуры зарабатывала в 2018 году в среднем 22 289 песо в месяц, но к 2020 году ее среднемесячный доход упал до 18 924 песо.

Напротив, женщины, получившие полное или неполное среднее образование, имели среднемесячный доход в 3417 песо в 2018 году, но к 2020 году их доход немного вырос до 3587 песо в месяц.

Фото: КЛАУДИО КРУЗ /AFP/АРХИВ

Заключение также привело к увеличению объема работы, выполняемой в домашних условиях, традиционно женщинами, в то время как уменьшилось количество видов деятельности, требующих перевода вне дома.

Инеги подчеркнула, что в 2020 году экономическая стоимость неоплачиваемой работы в домашних хозяйствах составила 6,4 миллиарда песо, что эквивалентно 27,6% ВВП страны. Из этой суммы женщины вносят в 2,7 раза больше экономической ценности, чем мужчины, на выполнение домашней работы и уход на дому. То есть на каждый вес, который мужчины принесли в 2020 году, женщины принесли 3.

Напротив, в 2019 году экономическая стоимость неоплачиваемой работы в домашних хозяйствах составила 5,6 триллиона песо и составила 22,9% ВВП.

В период с 2019 по 2020 год наибольший рост проявился в уходе и поддержке, обеспечении питания, уборке и обслуживании дома.

Сравнивая экономическую ценность работы, проделанной женщинами в период с 2019 по 2020 год, можно увидеть, что во время пандемии такие мероприятия, как уход и поддержка, обеспечение продовольствием, уборка и обслуживание жилья, увеличились еще больше.

Фото: КЛАУДИО КРУЗ /AFP/АРХИВ

Что касается участия мужчин, то эта деятельность также увеличилась, однако, несмотря на это изменение, домашняя деятельность и уход по-прежнему ложатся главным образом на женщин, например, на каждый вес мужчин, внесенных в 2020 году в обеспечение продовольствием, женщины вносили 5.

В течение 2020 года в среднем еженедельно увеличилось количество часов работы по дому и уходу за детьми; у женщин наибольший рост проявился в оказании помощи другим домашним хозяйствам с последующим обеспечением продовольствием, а также уборкой и обслуживанием жилья.

Напротив, сократилось количество видов деятельности, требующих транспортировки вне дома, таких как покупки и администрация, время, затрачиваемое на волонтерскую работу, и мероприятия по уходу, такие как доставка члена семьи в школу, прием к врачу или другие мероприятия.

Сравнивая часы, которые женщины и мужчины посвящают определенным видам деятельности, можно увидеть неравенство, которое сохраняется и сегодня и которое не было решено во время пандемии, например: в 2020 году женщины работали в среднем 13,9 часа в неделю (13,7 часа в 2019 году), чтобы обеспечить продовольствием, а мужчины - 4,3 часа (4,2 часа в 2019 году).

Фото: EFE/Улисес Руис Басурто/Архив

В 2020 году экономическая стоимость неоплачиваемого труда замужних или объединенных женщин была более чем в два раза выше, чем у одиноких женщин и в три раза выше, чем у женатых или объединенных мужчин. В то время как в домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 6 лет женщины выполняют в 3 раза больше неоплачиваемой работы, чем мужчины; эта пропорция сохранялась в период с 2019 по 2020 год.

Лишение свободы из-за пандемии также привело к росту насилия в семье.

В период с января по сентябрь 2020 года 9,2% женщин в возрасте 18 лет и старше сообщили о том, что они подвергались насилию в семейном окружении. Однако за тот же период в 2021 году, когда меры по ограничению свободы были смягчены и экономическая деятельность была возобновлена, этот процент снизился на 2 процентных пункта до 7,2%.

Среди женщин в возрасте 18 лет и старше, подвергшихся насилию в семейном окружении, основными виновными были лица без родства, за которыми следовали муж/романтический партнер и еще один член семьи.

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