Колумбия - Боливия: объявленные властями меры на матч в Барранкилье

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Peru - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - January 28, 2022 General view inside the stadium before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

Ключевой матч в Барранкилье. Национальная сборная Колумбии встретится с Боливией в предпоследний день отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре при неизвестных многим обстоятельствах. Плохое время команды, сомнения, оставленные Рейнальдо Руэдой, плохая производительность и несколько вариантов, доступных для квалификации, добавляют к общему раздражению, которое существует по поводу команды в столице Атлантики после поражения Перу со счетом 0:1 в последнем матче, сыгранном в Метрополитано Роберто Мелендесе.

Несмотря на это, ожидается, что люди снова будут массово сопровождать сборную Колумбии в последнем официальном матче в Барранкилье в 2022 году. Ситуация на спортивном уровне не самая лучшая, однако игроки, менеджеры и болельщики цепляются за чудо квалификации, чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдет в декабре в Катаре.

Важно помнить, что ФИФА санкционировала четыре зоны стадиона Метрополитано в Барранкилье, и они не смогут рассчитывать на болельщиков из-за того, что произошло в последний день, когда после падения с Перу некоторые люди оскорбляли и бросали предметы в игроков и тренерский штаб. Санкционированные районы расположены на северной и южной трибунах.

Возможно, вас заинтересует: Колумбия не выигрывала в предпоследний день квалификации с 2001 года: такова картина

С другой стороны, мэрия Барранкильи подтвердила, что город готов к матчу, который состоится в этот четверг, 24 марта, в 18:30. Власти заявили, что участники вечеринки должны на 100% соблюдать строгие протоколы биобезопасности, а все лица старше 18 лет должны будут соблюдать график вакцинации от COVID-19. Карта вакцинации будет запрошена в физической или цифровой форме.

Двери стадиона откроются в 14:30 для публики и уполномоченных трибун, а Единый командный пункт будет открыт в 13:30 и будет состоять из делегатов районных секретариатов правительства, городского контроля и общественных пространств, здравоохранения, спорта и дорожного движения и безопасности дорожного движения, а также а также Управление по управлению рисками, Управление безопасности и сосуществования и Управление инспекций и полицейских участков, Персонерия, Управление омбудсмена, пожарные, Красный Крест и столичная полиция Барранкильи.

Во время матча будет три кольца безопасности, 10 входных фильтров, которые облегчат доступ болельщикам сборной Колумбии, плюс более 400 логистов будут предоставлять свои услуги вокруг стадиона «Метрополитано Роберто Мелендес».

«Наше обязательство состоит в том, чтобы иметь необходимые протоколы реагирования для обеспечения общественного порядка. Мы намерены предложить отличное спортивное шоу и оказать всевозможную поддержку нашей национальной команде с необходимыми гарантиями для Барранкильерос и посетителей», - сказала Дженнифер Вильярреал, окружной секретарь.

Мэрия Барранкильи также подтвердила, что в работе, сформулированной между «Управлением по безопасности и гражданскому сосуществованию» и столичной полицией Барранкильи, футбольное мероприятие примут участие 1500 военнослужащих в форме для обеспечения безопасности на стадионе Метрополитано и его окрестностях. , распределенный по трем кольцам безопасности». Кроме того, «органы управления дорожным движением будут развернуты на основных дорогах города. Кроме того, парк из 15 беспилотников и вертолет Falcon будут развернуты для воздушного наблюдения».

«Кроме того, органы управления дорожным движением будут развернуты на основных дорогах города. Кроме того, парк из 15 беспилотников и вертолет Falcon будут развернуты для воздушного наблюдения (...) с учетом рекомендаций властей провести футбольную вечеринку в мире. Мы должны заботиться о себе, уведомлять полицию в случае возникновения любой ситуации, которая угрожает спокойствию внутри стадиона и за его пределами, уважать разногласия и исчерпать возможности диалога для разрешения возможных конфликтов», — заявил Нельсон Патрон Перес, глава Управления по безопасности и гражданскому сосуществованию.

Вы также можете прочитать: «Это не сработало»: бывший игрок сборной Колумбии раскритиковал Рейнальдо Руэду

- Использование масок в людных местах для людей с основными заболеваниями, физическое дистанцирование

- Постоянное мытье и дезинфекция рук

- Индивидуальная ответственность и забота о себе для всех граждан

- Людям, которые проходят специализированное лечение, не приостанавливайте его.

- Пациенты с гипертонической болезнью не слишком долго подвергают себя воздействию солнца.

- Постоянно увлажняет.

- Носите прохладную и удобную одежду.

- Беременным женщинам не рекомендуется посещать мероприятия такого типа.

- Не носите детей на руках или младше 5 лет.

- В случае несчастного случая найдите медицинский персонал.

- Принять во внимание рекомендации медицинского персонала.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: