Колумбия получила 2,3 миллиона вакцин Pfizer, подаренных правительством Германии

Партия иммунизаторов, направленных на борьбу с COVID-19, получила Колумбия во главе с вице-президентом и канцлером Мартой Лусией Рамирес из правительства Германии.

В сопровождении министра здравоохранения Фернандо Руиса и посла Германии в Колумбии Питера Птассека вице-президент возглавила официальное мероприятие в Командовании военно-воздушного транспорта CATAM, в котором она подчеркнула сотрудничество правительства Германии с колумбийским правительством в этой области здравоохранения.

Согласно официальному отчету, предоставленному Министерством иностранных дел, это пожертвование стало результатом международных визитов чиновника в ноябре прошлого года, где она имела возможность встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Вице-президент подчеркнула прочность двусторонних отношений с европейской страной: «Сотрудничество Германии с Колумбией — это государственная политика между двумя странами, которые объединились на протяжении многих лет», — добавила Марта Лусия Рамирес. В свою очередь, посол Германии в Колумбии Петер Птассек заявил, что до окончания пандемии коронавируса в мире предстоит пройти долгий путь, поэтому «среди друзей мы должны помочь, когда придет время».

Иммунизаторы, предназначенные для Национального плана вакцинации, укрепят схемы в муниципалитетах страны.

MinsAlud опубликовал рекомендации по сосуществованию на открытых пространствах без масок

Медсестра ставит вакцину от производителя Pfizer-BionTech против Covid-19 в день вакцинации медицинского персонала на площади Пласа-де-лос-Артесанос в Боготе (Колумбия). EFE/ Карлос Ортега/Архив

После того, как Министерство здравоохранения установило, что муниципалитеты, в которых более 70% населения вакцинировано от COVID-19, могут отменить меру ношения масок на открытых пространствах, портфель выпустил три рекомендации по осуществлению этого руководства.

В качестве первой рекомендации заместитель министра здравоохранения и предоставления услуг Херман Эскобар напомнил всем колумбийцам, что «благодаря гибкости в использовании масок на открытых пространствах мы должны помнить, что вирус SARS-CoV-2 еще не исчез».

Учитывая это, Эскобар подчеркнул, что, прежде всего, граждане должны быть осведомлены об уходе за собой, поэтому, если у них нет полного графика вакцинации, он рекомендовал продолжать использовать тапобаки на открытых пространствах.

В связи с этим и в качестве второго шага чиновник попросил колумбийцев завершить свои графики иммунизации против болезни, отправившись во все доступные пункты вакцинации в стране для получения повторных доз.

«Вакцины являются наиболее эффективной мерой для предотвращения смерти и серьезных заболеваний от COVID-19», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Наконец, Эскобар отметил, что любой, кто имеет какие-либо сопутствующие заболевания или относится к пожилому населению, может носить маску в общественных местах, если пожелает. «Если вакцинация усилена, этот риск значительно снижается».

Так развивается пандемия covid-19 в Колумбии

Архивная фотография, на которой женщина была зарегистрирована при вакцинации от Covid-19 в Боготе (Колумбия). EF/Маурисио Дуэньяс

По состоянию на 7 марта в Колумбии было зарегистрировано 29 смертей из-за COVID-19, таким образом, в стране было зарегистрировано 139 120 смертей из-за болезни во время пандемии.

Что касается числа случаев заболевания, то в докладе указывается, что на ту же дату в стране было зарегистрировано 952 новых случая инфицирования, что привело к увеличению в общей сложности 6 072 656 случаев, из которых 9725 были активными.

В докладе также говорится, что по состоянию на 7 марта наибольшее число случаев заболевания было зарегистрировано в Боготе (1 760 776), в Антиокии (916 922) и Валье-дель-Каука (539 451). Что касается числа выздоровевших, то Министерство здравоохранения сообщило, что на сегодняшний день в общей сложности 5 901 731 человек преодолели эту болезнь.

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