Coldplay переносит доминиканскую аудиторию в стратосферу

Мария Монтеселос Санто-Доминго, 23 марта Британская группа Coldplay пригласила доминиканскую публику в стратосферу концертом, который они дали во вторник в Санто-Доминго в рамках своего тура «Music of the Spheres», шоу, которое предлагает гораздо больше, чем просто музыка. Красочная постановка с проекциями, лазерными огнями, пиротехникой, вспышками и конфетти предоставила зрителям бесконечные стимулы, параллельные выступлению Криса Мартина и его собственного, который начал концерт с темы, дающей название этого тура, полный сообщений в пользу заботы о окружающая среда. Олимпийский стадион в столице Доминиканской Республики представлял собой маленькую вселенную, полную звезд, о чем свидетельствуют светодиодные браслеты, которые носили участники, и которые меняли их тон на ритм хитов разных эпох группы, таких как «Viva la vida», «Higher Power», «Yellow» или «Clocks». Мартин потел рубашку, так же преданную публике, как и публике ему. Если вокалист просил зрителей поднять руки, поднять их, если они попросили прыгнуть, они прыгали, а если они попросили их отказаться от своих мобильных телефонов хотя бы на одну песню, зрители, послушные, держали их. Он также старался выступать на конкурсе на испанском языке, пока группа не покинула сцену, и в этот момент зрительный зал, скандируя самые сыгранные о, о, ой в истории («Viva la vida»), заставил группу снова появиться, чтобы порадовать фанатов несколькими энкорами, но не в ожидаемом месте. В ожидании главной сцены и спутниковой структуры, связанной с ней подиумом, где Мартин путешествовал больше, чем модель на Неделе моды, участникам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что лидер группы оказался в другом неожиданном месте. В третьей структуре небольших размеров и, попросив (на этот раз на английском языке), чтобы зрители направляли свою энергию в мир, который переживает трудные времена, он удивил публику некоторыми стихами песни Хуана Луиса Герры «Bachata rosa», которую он исполнил только в сопровождении акустической гитары. Песня «Biutyful», исполненная дуэтом с марионеткой, положила конец (на этот раз так) примерно двум часам позитивной энергии и некоторым марсианским моментам в первом выступлении Coldplay в Доминиканской Республике. Это также был их первый «углеродно-нейтральный» концерт в Карибском бассейне, так как группа потребовала от организаторов утилизировать отходы пластика, картона или других материалов, образовавшихся во время их выступления. Фактически, группа делает все возможное, чтобы свести к минимуму выбросы загрязняющих веществ в этом туре, который начался 18 марта в Коста-Рике и доставит его в Мексику, США, Германию, Польшу, Францию, Бельгию, Шотландию, Англию и Бразилию. ммв/лмл (фото)