Кино и война во времени в Одессе

Одесса была важным морским портом для греков и служила военным отрядом Турецкой империи. С момента присоединения к Российской империи в конце XVIII века он был заполнен европейским населением — итальянцами, греками, французами, испанцами, а также украинскими и русскими казаками — а также стал одной из самых процветающих еврейских общин.

В планируемой городской застройке в шахматном порядке, согласно розе ветров, очень важную роль сыграл инженер голландского происхождения Франц де Волан. Он следовал указаниям итальянско-испанского солдата, служившего на службе ВМФ России, Хосе де Рибаса, который считается основателем города.

Другим его первым губернатором, в данном случае французским, был герцог Ришелье, дальний родственник знаменитого кардинала, который после правления Одессой будет премьер-министром Франции по восстановлению Бурбонов после окончательного изгнания Наполеона. Ришелье также был одним из этих искателей приключений на службе Ее Императорского Высочества, Царицы всей России. Одетый в римский халат по неоклассической моде, он стоит в начале эффектной Потемкинской лестницы.

Статуя Хосе де Рибаса в Одессе с планами и инструментами строителя. Юрий Постоловский//Викисклад, CC BY-SA

Одесса пострадала от боевых действий Первой мировой войны и на короткое время была захвачена молодой Украинской Народной Республикой. Советы захватили Одессию в 1920 году, но они не смогли предотвратить, как это было в случае с Америкой Аль Капоне, что еврейские мафии продолжали контролировать город.

В «Сказках Одессы» Исаак Бабель, один из самых интересных советских еврейских писателей, родившийся в Одессе, очень хорошо передает эту атмосферу счастливых и рискованных двадцатых годов этого черноморского Чикаго. Фильм «Беня Крик» (1926) создан по мотивам одного из его рассказов. Бабель был другом Эйзенштейна, и это могло сильно повлиять на то, что самые известные режиссеры советской пропаганды выбрали город для постановки некоторых важных фильмов, таких как «Человек с камерой» (Дзига Вертов) или несколько фильмов самого Эйзенштейна, которые сделали Одесу Меккой советской кинотеатр.

Одесса, город кино

По случаю съемок документального фильма о его основателе Хосе де Рибасе я провел несколько месяцев в украинском городе.

Мне также удалось побывать на самом важном кинофестивале в Украине, который стремился привлечь внимание продюсеров и инвесторов к восстановлению киностудий и напомнить миру о важности этого города в истории кино.

Потому что именно здесь, в этом космополитическом городе, изобретатель Иосиф Тимченко создал первое устройство для просмотра движущихся изображений, за два года до того, как это сделали братья Люмьер.

Иосиф Тимченко. Викисклад

Первая киностудия Российской империи была построена в Одессе в начале XX века, а в 1930-х годах она считалась «украинским Голливудом». Фактически, многие из основателей крупных американских голливудских студий были евреями из Одессы.

В разных городских районах Одессы также снимались некоторые из самых известных немых фильмов советского кино; именно на своих киностудиях, крупнейших во всем Советском Союзе, начинал свою карьеру великий режиссер Александр Довженко.

Но фильм, который принес Одессе всемирную известность, несомненно, был броненосец Эйзенштейна «Потемкин» (1925) со знаменитой лестничной сценой.

Одесская лестница

Броненосец «Потемкин» вдохновлен событием, произошедшим за двадцать лет до стрельбы, мятежом моряков этого русского линкора в 1905 году. Но репрессии против мятежников происходили не на лестнице, а в гавани.

Нас интересует не столько история мятежа, сколько то, что кинематограф превратил это переходное пространство, которое постоянно меняется, как и сам город Одесса, в символическое место.

Так называемая «Потемкинская лестница» раньше называлась Ришелье, бульвар дель или просто «парадная лестница» и покрывала склон порта более чем сотней огромных ступеней из песчаника.

Динамичная сборка, которую там провел Эйзенштейн, запомнилась: царская армия спускается компактным блоком и по своему усмотрению стреляет по массе мирных жителей, которые хаотично бегут и катятся по ступенькам. Белая форма казаков выделяется на фоне темных тонов их жертв, среди которых наше внимание - мать, которая, когда умирает, отпускает коляску своего ребенка вниз по склону, которая после нескольких прыжков бросается в хаос.

Позже эта сцена была отмечена в кино до изнеможения («Неприкасаемые», «Крестный отец» или «Ла Каха де Музика» - лишь несколько примеров).

В некоторых рамах броненосца «Потемкин» в конце лестницы можно увидеть небольшую византийскую церковь, которая позже была разрушена Советами и была заменена невзрачным зданием, которое в 2009 году служило большой площадью или торговым центром.

Одесса на перепутье

Я тогда думал, и поэтому я написал, что изменения в Одессе происходят настолько стремительно (и так явно отражают изменения в Европе), что, возможно, со временем лестница перестанет называться Потемкинской и переименована в «из Autocenter», из-за лихорадки потребителя, который был выпущен в этом городе, который становился все более туристическим и гордился своим благополучием.

В нескольких метрах над лестницей, на ныне называемой Екатерининской площади, скульптура этой царицы, «Великой», заменила с 2007 года памятник героям Потемкина, который был перенесен в порт.

Статуя Екатерины, интегрировавшая Одессию в состав Российской империи, не беспокоила украинских демократов, в основном русскоязычных. Это не означает, что они являются сторонниками России, а украинскими гражданами, которые гордятся своей историей, а также принадлежностью к демократии, которая приближается к Европе или приближается к ней.

Потемкинская лестница, между 1890 и 1905 годами. Библиотека Конгресса/Викисклад

Когда мы презентовали документальный фильм Хосе де Рибаса в Одессе в 2012 году, украинское националистическое правительство проиграло выборы в пользу Партии регионов Яноковича, и в городе хорошо помнили космополитическую и российскую историю города.

Один высокопоставленный городской чиновник сказал мне с некоторым цинизмом, что за последними выборами наблюдали неработающие российские камеры. То есть он предположил сфальсифицированные выборы. Позже я написал, что, возможно, статуя Путина заменит царицу. Я не мог представить, что комическая ирония может быть такой трагичной сегодня.

Сегодня знаменитая лестница, кажется, воссоздает кровавые эпизоды, такие как эпизоды Эйзенштейна, но на этот раз с реальной исторической основой. Мы надеемся, что сможем и дальше наслаждаться таким символическим местом, история кино которого также является историей современной Европы, а также историей страны, находящейся на культурном перепутье, которая сейчас находится в центре внимания всего мира.

*Хорхе Латорре Искьердо (Jorge Latorre Izquierdo) — профессор истории искусств (визуальная культура, кино, фотография) Университета им. Рей Хуана Карлоса.

Первоначально опубликовано в The Conversation.

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