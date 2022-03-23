Чиклайо: мальчика жестоко избивает на улице дядя и соседи ничего не делают, чтобы защитить его

Ребенок в возрасте до пяти лет подвергся жестокому нападению со стороны его дяди Максимо. Инцидент, произошедший на улице в Caserío La Cría de Patapó в Чиклайо, был записан на видео, что вызвало серию негативных комментариев в социальных сетях.

Сначала крепкий мужчина шлепает младшего. И не доволен этим, он поднимает его и снова бьет по спине. Мальчик бежит так, чтобы не дотянуться до него и испытуемый возвращается к друзьям, где якобы пьет алкоголь. Поразительно, что соседи никогда не требуют агрессора за его действия.

Что я увидел, так это то, что он дал ему пощечину. Мне не удалось увидеть, что он бросил ей в лицо», - сказал один из соседей.

Представители Управления омбудсмена прибыли в районный полицейский участок Патапо и сообщили, что преступник имеет судимость. Комиссар Управления омбудсмена Мариэла Каррильо сообщила телеканалу America TV, что они смогли подтвердить, что «разбирательство продолжается, а также связь с прокуратурой и судом». Организация обратилась с просьбой направить протоколы дела в суд по семейным делам Ламбайеке.

Соседи указали, что ответственность за этот факт полностью лежит на родителях. «Ребенок с красным лицом от пощечины. Поскольку мы соседи, мы просто наблюдаем и не можем войти, потому что там находится его мать», — сказал один из свидетелей.

Стало известно, что мать ребенка находится в Лиме, а жалобу подал отец, который указал, что агрессор — его первый двоюродный брат.

MIMP ПРОИЗНОСИТСЯ

Министерство по делам женщин и уязвимых групп населения изложило этот факт. В заявлении в социальных сетях они осудили серьезные акты насилия в отношении пятилетнего мальчика в Чиклайо. «Наша команда в отделении специальной защиты (ВНО) предоставляет вам уход и защиту в безопасной среде. Мы гарантируем полное осуществление их прав», — утверждают они.

Они также призвали не проявлять равнодушия к насилию. Защита детей и подростков должна быть гарантирована всеми, особенно их семейным окружением.

«Если вы знаете, что несовершеннолетний является жертвой насилия или его благополучие находится в опасности, немедленно сообщите об этом по бесплатному номеру 1810 или 100, доступному 24 часа в сутки», — говорят они.

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ

В общей сложности 2094 случая насилия в отношении детей и подростков, а также других форм физической, словесной и психологической агрессии были рассмотрены многопрофильной группой модуля жестокого обращения с детьми и подростками в области здравоохранения (Мамис) больницы Каетано Эредия, сообщило Министерство здравоохранения ( Минза).

Директор медицинского учреждения Аида Паласиос Рамирес заявила, что удалось обеспечить благополучие несовершеннолетних, ставших жертвами жестокого обращения, путем эмоциональной и психологической поддержки.

Паласиос пояснил, что наиболее распространенными нападениями, рассматриваемыми в программе, являются сексуальное, психологическое, личное насилие (попытка самоубийства), насилие в семье и небрежное обращение (пренебрежение).

Существует высокий процент насилия в отношении детей в возрасте от 0 до 11 лет, за которым следует насилие в отношении женщин в различных его формах.

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