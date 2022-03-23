Захватите человека, который убил своего партнера за прекращение отношений

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

Власти объявили о поимке мужчины, обвиняемого в убийстве своего партнера, когда она решила разорвать отношения. События проходили в Медельине, Антьокия.

Судья по надзору за безопасностью в Медельине наложил тюремную страховку на Дейнера Хосе Дурана Лораса, который, как утверждается, несет ответственность за убийство женщины при отягчающих обстоятельствах своего партнера, 24-летней женщины по имени Каролина Агилар Диас.

Согласно информации, опубликованной Генеральной прокуратурой, события произошли 20 марта в доме, расположенном в районе Вилья-Эрмоса в Медельине.

Согласно расследованию, в прошлое воскресенье утром Дейнер Хосе Дуран прибыл в дом, где находилась Каролина Агилар Диас в упомянутом выше районе. Там бы разразилась дискуссия, потому что женщина приняла решение прекратить любовные отношения.

Генеральная прокуратура установила, что этот человек нарисовал нож, которым он несколько раз напал на Каролину Агилар, что привело к ее смерти. На месте происшествия находилась сестра жертвы, которая пыталась защитить женщину; однако ее усилий оказалось недостаточно.

Дейнер Хосе Дуран был захвачен сотрудниками национальной полиции на месте преступления. По всей видимости, жители сектора, которым стало известно о жестоком нападении на женщин, вмешивались до прибытия властей, поскольку, по некоторым данным, предполагаемый феминицид планировал бежать в компании ее сына.

После ареста подозреваемого национальная полиция передала его в распоряжение компетентных органов для продвижения судебного процесса.

Прокурор сообщил, что мужчина не выдвинул обвинения, предъявленные прокурором из группы раннего предупреждения УРИ об убийстве.

Женщину расчленяли и бросили в багажнике своего автомобиля

Власти Барранкабермехи продолжают расследование, пока сообщество не удивляется этому прискорбному преступлению. Это 41-летняя Йохана Чавес, которую нашли расчлененной в багажнике собственного автомобиля.

Обнаружение произошло 21 марта, и мэрия Барранкабермехи обратилась к компетентным органам с просьбой уделить первоочередное внимание этому делу, чтобы найти предполагаемых преступников.

Согласно последнему докладу властей, речь может идти об убийстве женщины со стороны романтического партнера 41-летней женщины. Хотя пока ничего не установлено, власти следят за ходом расследования предполагаемого преступления на почве страсти.

«Ее мать заявляет, что ничего не знала о ней с пятницы и что, возможно, она будет на ферме со своим романтическим партнером, по предварительной информации факты будут связаны с проблемами страсти», - сообщил полковник Александр Санчес, командир полиции Магдалены Медио, цитирует от Blu Радио.

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