Битва гуманитарных резолюций в ООН между Россией и западными странами

Организация Объединенных Наций, 23 марта Генеральная Ассамблея ООН сегодня начала внеочередную сессию для обсуждения и голосования по «гуманитарной резолюции» войны в Украине, текст, который Россия назвала «антироссийским» и побудила ее представить альтернативный вариант в Совет Безопасности в среду. Дипломатическая гонка продолжается уже неделю после того, как Франция и Мексика объявили о резолюции по гуманитарным вопросам в Совете Безопасности, а Россия попыталась противостоять ей, представив свою резолюцию, перед которой первые две страны передали свою резолюцию на рассмотрение Ассамблеи. В резолюции России не говорится о том, что гуманитарная катастрофа на Украине была вызвана вторжением российской армии, и в ней нет четкого определения агрессора и атакованного лица, о чем заявляют западные страны. Представитель Украины Сергей Кислица заявил сегодня Ассамблее, что ООН не должна быть группой «стран-зрителей, которые размывают ответственность, банализируют убийство и делают убийцу анонимным». «Мы не становимся жертвой стокгольмского синдрома, - сказал он, - потягивая кофе с серийным убийцей (в салонах ООН), не так ли?» , заявил украинец, тем самым призвав к ответственности стран поддержать резолюцию, которая спонсируется «десятками стран», сказал он. После выступления украинского посла Василий Небензя, который назвал франко-мексиканскую резолюцию «политизированной, антироссийской акцией в якобы гуманитарном контексте», но предупредил, что эта резолюция «осложнит поиск решения на Украине, поскольку она ужесточит позиции, которые не реалистичные (от правительства Киева) и не отвечают потребностям». Небензя вновь заявил, что его страна собирается представить свою собственную резолюцию в Совете Безопасности сегодня днем, но он также высоко оценил инициативу Южной Африки, которая в той же Генеральной Ассамблее представит еще одну резолюцию, также называемую «гуманитарной», текст которой смягчит критику России, поэтому настолько, что Небензя охарактеризовал южноафриканскую инициативу как «очень близкую» к российской. Практическая одновременность трех резолюций, которая напрямую влияет на авторитет ООН, еще раз высветила различия не только в описании войны, но и во взаимоотношениях сил на международной арене. Такие страны, как Бразилия или Таиланд, которые выступали сегодня в Ассамблее, старались быть равноудаленными, и, осуждая преступления, совершенные во время войны, бразильская миссия критиковала введение санкций против России, в то время как тайская миссия предупредила о «политизации», которая загрязняет работа ООН. В любом случае ни одна из трех резолюций не претворяется в практические действия: резолюция Совета, поскольку она не пользуется достаточной поддержкой и отвергается несколькими странами, обладающими правом вето, и Ассамблеей, потому что это орган без исполнительной власти, просто декларативный.