Банда Куисильос попала в крупное дорожно-транспортное происшествие, которое практически оказалось смертельным

Члены банды Cuisillos попали в драматическую автомобильную аварию на борту своего туристического автобуса, когда они ехали на спектакль по шоссе Аризона в США.

Музыканты сильно испугались, когда их автобус попал в аварию, когда в глуши автомобиль Куисильоса выехал с дорожной полосы и занесло в сторону, что могло означать серьезную аварию.

Все это произошло, когда резко прогремела шина, в результате чего они потеряли контроль над автобусом, на котором ехали. Именно благодаря мастерству водителя автобус не опрокидывался, потому что ехал со значительной скоростью. Об этом сообщила представляющая их компания AB Music в заявлении:

«Это была тяжелая работа, которую группа Cuisillos проводила неделю за неделей и с большим успехом заканчивала свои выступления в Калифорнии, они направлялись к следующим выступлениям на восточном побережье.

Когда они неожиданно сильно испугались, попав в аварию посреди дороги посреди ниоткуда на месте в штате Аризона. Все произошло, когда шина туристического автобуса, на котором они всегда ездят, гремела, в результате чего они теряли контроль над автобусом, пока автобус не остановился сам по себе, и они собирались развернуться.