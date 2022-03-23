По меньшей мере шесть несовершеннолетних погибли в аварии школьного автобуса в Колумбии

По данным регионального органа власти, шесть несовершеннолетних погибли и почти двадцать получили ранения во вторник после того, как школьный автобус, перевозивший их, упал в пропасть на северо-востоке Колумбии.

«К сожалению, я должен подтвердить аварию школьного автобуса на шоссе Лагуна-де-Ортисес-Сан-Андрес, в результате которой погибли 6 несовершеннолетних и более 15 получили ранения», - сообщил в Twitter Маурисио Агилар, губернатор департамента Сантандер, где расположен муниципалитет Сан-Андрес.

Ученики покинули сельскую школу и направлялись обратно к главе города, когда автомобиль въехал в пропасть, добавил мэр Сан-Андреса Хосе Розембер Рохас, не сообщив подробностей о причинах аварии.

«Дети ушли из школы, и только на этой неделе автобус отправился по маршрутам, чтобы оставить их дома, когда произошла эта зловещая дорога», - сказал Рохас радио RCN.

На фотографиях, опубликованных прессой, изображен автобус в лесистой местности с отсоединенной крышей и разрушенными стульями. На видео видно, как десятки людей направляются к обрыву, где упал автобус.

«Мы запрашиваем (...) вертолет у Национальной армии, чтобы доставить нескольких несовершеннолетних с серьезными травмами в город Букараманга», - сообщил радио Каракол координатор государственного подразделения по управлению рисками в Сантандере Сесар Гарсия.

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смерти в Колумбии: в 2021 году в стране с населением 50 миллионов человек погибло более 7200 человек.

ДжСС/вел/КНК