По крайней мере один погибший и неопределенный ущерб оставляют дожди в Парагвае

Асунсьон, 23 марта По меньшей мере один человек погиб и значительный материальный ущерб вызвали дожди, которые выпали в последние часы в Парагвае, сообщили пострадавшие и власти. Проливные дожди с сильными ветрами обрушились на разные районы страны, особенно в Асунсьон, где во вторник вечером во время шторма произошли наводнения. Дома, школы и медицинские центры остались без крова из-за сильного ветра в нескольких местах, где в среду все еще сообщалось о заболоченных улицах. В региональном пенитенциарном учреждении департамента Сан-Педро часть крыши упала в палате, и поступили сообщения о других повреждениях. Источник из Национального секретариата по чрезвычайным ситуациям (SEN) сообщил Efe, не уточняя подробностей, что они получили сообщения об ущербе из департаментов Сан-Педро, Консепсьон и Центральный. Исполняющий обязанности министра SEN Мигель Курита в своих заявлениях ABC выразил сожаление по поводу того, что наиболее уязвимые семьи страдают от «наибольшего вреда». Курита назвал «самой большой проблемой» потоки воды, образовавшиеся в результате шторма. Местные СМИ указали, что 34-летний мужчина погиб в городе Сан-Лоренцо, Центральный департамент, после того, как его ударила одна из стен своего рухнувшего дома. В разгар чрезвычайной ситуации, произошедшей во вторник в Асунсьоне, десятки крестьян, прибывших в столицу для участия в шествии, призванном на завтра, укрылись на Центральном железнодорожном вокзале, превращенном в музей. Департамент метеорологии и гидрологии выявил, что «штормовая система» затронула центр, юг и восток восточного региона страны, где расположен Асунсьон. По данным этой организации, интенсивные дожди привели к тому, что примерно за 20 минут в некоторых городах Центрального департамента скопилось «более 50 миллиметров» воды. Измерение в городе Сан-Лоренцо, расположенном в центре города, показало, что 80 миллиметров осадков выпало в течение часа. «Это переполняет любую улицу или канал, по которому (вода) должна циркулировать», - сказал ABC заместитель директора по метеорологии Эдуардо Минго. ШЕФ фунт/год (фото)