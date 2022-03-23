Прибытие украинских беженцев усиливает этническую напряженность в Латвии и Эстонии

Юрис Каза Рига, 23 марта Прибытие в Прибалтику десятков тысяч украинцев, спасающихся от российского вторжения в Украину, заставляет власти решать логистические вопросы, а также защищать беженцев от враждебности российских сторонников среди многочисленного этнического русского населения Латвии и Эстонии. Таким образом, эстонские, латвийские и литовские власти внезапно сталкиваются с проблемами, начиная от размещения, ухода и образования вновь прибывших детей и заканчивая защитой беженцев от банд торговцев людьми и враждебности сторонников российской политики. Местные эстонские и латвийские СМИ обеспокоены тем, что истории о страданиях вновь прибывших украинцев (в основном женщин с детьми) также обострят враждебность между этническими эстонцами и латышами и преимущественно российскими сторонниками президента Владимира Путина, а также против русских как группы. До войны межэтнические отношения были в основном мирными. Однако опрос, проведенный в первую неделю марта центром социальных исследований SKDS и общественным вещателем Латвии, показывает, что 90% граждан с латышским языком в качестве родного языка поддерживают Украину по сравнению с 22% русскоговорящих. Националисты в социальных сетях воспользовались этим опросом, чтобы утверждать, что существует «пятая колонна», состоящая из значительной части латышских этнических русских, многие из которых являются потомками русских, переехавших в эту балтийскую страну во время советской оккупации в качестве рабочих на советской промышленности или в армии. Премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш неоднократно призывал к единству и солидарности между всеми жителями страны и избегать проявлений гнева против россиян. Тем не менее, некоторые политики-националисты и комментаторы утверждают, что эта точка зрения игнорирует необходимость противостоять очевидным сторонникам Путина и российского вторжения и бросить им вызов. Национальные и местные органы власти должны управлять этой потенциальной растущей напряженностью, а также обрабатывать количество просителей убежища, которых никогда не видели с первых месяцев Второй мировой войны, когда поляки и некоторые австрийские и немецкие евреи нашли убежище в нейтральной тогда Прибалтике. Уже были случаи, когда украинские флаги и плакаты поддержки срывались в некоторых районах Риги или совершались акты агрессии за ношение украинского герба. Существуют также проблемы в украинской общине Латвии, которая является одним из крупнейших этнических меньшинств после русских. Посольство Украины недавно опубликовало заявление, в котором осудило несколько местных украинских организаций за прокремлевскую позицию, что Ирина Дукуле, президент организации Латвийский союз украинских обществ, категорически отрицала в своих заявлениях для СМИ. Во вторник президент Латвии Эгилс Левитс обратился к учащимся Украинской школы в Риге, которая приняла почти 130 новых учеников из числа тысяч беженцев, прибывших в столицу Латвии. «Русские держатся в тени» в ожидании окончания войны в Украине», — сказал Юри Эстам, публицист и бывший политический комментатор эстонского телевидения, Юри Эстам из столицы Таллинна. Однако «Postimees» сообщает, что украинские военные беженцы неохотно приезжают в восточную Эстонию преимущественно российский район. «Украинцы несколько боятся приезжать в Ида-Вирумаа. Они не настаивают на том, чтобы приезжать сюда, потому что знают наш регион», — сказал местный чиновник, которого цитирует газета. В Риге коалиция социал-демократов, либералов, консерваторов и националистов пытается избежать критического момента: празднования 9 мая советской «победы» над нацистской Германией на мемориале в Риге, который многие латвийцы считают памятником угнетающей советской оккупации на протяжении почти 50 лет. Мэр Риги либерал Мартинс Стакис организует фотовыставку украинской войны возле так называемого «Монумента Победы» и заверяет, что 9 мая публичные собрания не будут разрешены. В предыдущие годы, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, 9 мая, он привлек тысячи людей, в основном этнических русских, для возложения цветов, прослушивания выступлений и музыкальных выступлений. Представители Латвийского союза русских (ЛКС) в муниципальной оппозиции в Риге настаивают на том, что люди имеют право возлагать цветы солдатам, погибшим, освобождая Латвию от нацистской оккупации. Между тем, в Литве этнические русские составляют около 5% населения. ШЕФ кз/эгв/джгб