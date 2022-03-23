Вооруженные группы перекрывают дорогу из Кукуты на Карибское побережье с четверга

С четверга прошлой недели на дороге, соединяющей Северный Сантандер и Карибское побережье, водителям грузового транспорта приходилось терпеть притеснения со стороны незаконных вооруженных групп, которые устанавливают дорожные заграждения в этом районе и под угрозой проезжают через свои трактомулы, периодически блокируя автомобиль. коридор на высоте муниципалитета Сардината.

Первый инцидент был зарегистрирован в четверг на прошлой неделе в том же министерстве обороны, где они указали, что предотвратили подрывную акцию, которая, по-видимому, была осуществлена НОАК (Народно-освободительная армия) в этом районе.

«Армия нейтрализовала террористическую акцию на Сардинате, которую члены, по-видимому, из EPL, намеревались осуществить против общины и войск. Район был защищен, и операции продолжают развиваться», - сообщили они через официальный аккаунт в Twitter.

Два дня спустя некоторые жители этого района через социальные сети вновь сообщили о присутствии вооруженных групп, которые вновь перекрыли дорогу грузовыми автомобилями, пересекаемыми в том же районе Сантандера.

А во вторник днем неустановленная вооруженная группа пересекла трактомулы на дороге в секторах Ла-Чакона и Ла Аваланча в Сардинате.

На радиостанции Каракол они консультировались с пострадавшими водителями, которые застраховали боевиков, сжигали шины и угрожали им покинуть машины.

На этой станции они также поговорили с мэром Сардинаты Эрмидесом Монкадой, где они указали, что блокады становятся постоянными в этом районе Норте-де-Сантандер, что уже начинает сказываться на сельскохозяйственных производителях, чтобы продавать то, что они выращивают.

«Можно сказать, что последние несколько недель мы находимся в осаде, так сказать, потому что эти люди делают спорадические появления, а несколько дней назад армия разрядила одного из предполагаемых подрывников на месте девственницы, он прокалывал шины самосвалов и рисовал знаки, намекающие на вооруженной группировке, прямо сейчас у нас очень большая напряженность из-за этой ситуации», - сказал он.





Кризис образования в Северном Сантандере

Между тем, учащиеся государственных школ сообщают о протестах в регионе Кататумбо, призывая больше учителей заменить тех, кто просил перевести их из этого района страны на новый учебный год.

«Пожалуйста, обратите внимание на нас. Мы уже сделали надлежащую процедуру, мы уже отправили письма, нас в очереди, мы уже поставили опеку и ничего тоже. У нас есть право на образование, у нас есть право на учителей», — заявили некоторые студенты во время протестов, которые прошли в начале этого месяца.

Министерство образования Северного Сантандера подтвердило, что число пропавших учителей в департаменте составляет 400 человек, что затрагивает более 160 000 учащихся.

Существует несколько причин, по которым так много учителей не хватает для удовлетворения потребностей детей этого факультета, особенно в регионе Кататумбо, но главная из них - безопасность.

Несколько организованных вооруженных групп действуют в Северном Сантандере, нефтяном секторе, прилегающем к границе с Венесуэлой: диссиденты из FARC, Eln, Gulf Clan, EPL и других организаций, связанных с контрабандой и оборотом наркотиков, которые представляют серьезную проблему безопасности.





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