Энди Поло: Министерство по делам женщин призывает университет «принять немедленные меры» против нападающего

В своих социальных сетях портфолио опубликовало сообщение о том, что «быть футболистом, спортсменом или иметь репутацию никогда не должно быть предлогом для оправдания, терпения и нормализации насилия в отношении женщин».

Они также выразили свою солидарность с Геннессис Аларкон и ее детьми, которым вновь заявили о немедленной доступности юридических и психологических услуг министерства по делам женщин «для всей семьи».

Наконец, они обратились к кремовому квадрату и призвали их принять соответствующие меры после выявления новых эпизодов насилия со стороны их нападающего. «Мы призываем Университетский спортивный клуб принять немедленные меры в связи с прискорбной ситуацией насилия, которая была раскрыта вчера в журналистских СМИ и которая напрямую связана с Энди Поло», - говорится в заявлении.

«Человек, который нарушает закон, муж, который жестоко обращается, и отец, который насилует, должны быть наказаны. Родители не должны пропагандировать насилие, не говоря уже о своих дочерях/детях», — говорится в сообщении.

Энди Поло: заявление Министерства по делам женщин.

НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ЭНДИ ПОЛО

Вчера вечером в программе Магали Медина Геннесис Аларкон транслировал неизданные аудиозаписи, в которых перуанский футболист слышен с жестоким отношением в присутствии его детей, которые начинают плакать из-за ситуации, в которой оказалась его мать. Один из них даже в слезах просит маму: «Пожалуйста, мама, не бей тебя».

«И вы говорите, что это ложь? Так вы говорите, что любите своих детей? Думаете, я смогу это выдумать? Там я пишу своему другу, чтобы позвонить в 911, потому что у меня даже не было чипа для вызова полиции. Меня заперли в комнате вместе со своими детьми», — сквозь слезы произнес Аларкон.

Следует отметить, что в аудиозаписи он слышит, как он бежит на второй этаж со своими малышами после жаркой ссоры со своим бывшим партнером, который секундами ранее попросил детей «подняться наверх», чтобы якобы побыть наедине с Аларконом.

«Что я буду делать, если мои дети пойдут в комнату? Он мужчина, он больше, он сильнее. Что могло произойти в то время? Что если он меня убьет? Или со мной что-то не так? Что я собирался делать там в одиночестве?» , добавил он.

ВЕРСИЯ ЭНДИ ПОЛО

В минувшее воскресенье Поло высказался по жалобам на насилие в семье в его адрес. В интервью программе «День Д» бывшая сборная заявила, что сказанное его бывшим партнером было ложью и что он не может много двигаться, так как получил травму колена.

«Я заткнулся из уважения к своим детям. Я пошла говорить от имени своей семьи, моей матери, которая много страдает. Этого люди не видят, но тоже в шоке», — прокомментировал игрок «меренге». Что касается пощечин и избиений, которым, как утверждал Аларкон, пострадал от него, то бывший нападавший на «Портленд Тимберс» наотрез отрицал такую агрессию. «Это абсолютно неверно. Этого так и не произошло. Нет (я ударил её), я не агрессор».

Следует отметить, что этот факт все еще расследуется и что адвокат Генессиса Аларкона Майкл Фуллер, который ведет его дело в США, пояснил, что Энди Поло предстанет перед гражданским судом по обвинению в насилии. Кроме того, он был отстранен от работы в Высшей лиге футбола после того, как его дело было рассмотрено.

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