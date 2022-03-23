Почти половина импортируемого Мексикой бензина контрабандой: SAT

Похоже, что стратегия правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по повышению бдительности импортеров топлива для устранения незаконного интернирования продукта работает не так, как ожидалось.

Согласно отчету, опубликованному во вторник Службой налогового администрирования (SAT), не менее 47% бензина, импортированного в страну в прошлом году, было ввезено контрабандой. Незаконный импорт бензина, дизельного топлива и газовых конденсатов за последние годы достиг нового рекорда.

По оценкам надзорного органа, контрабанда топлива и других нефтепродуктов за последний год составила 102 миллиона баррелей, что на 122% больше, чем в 2018 году, когда сообщаемая цифра составляла 45,8 миллиона баррелей.

Федеральное правительство поставило перед собой в качестве одной из своих основных целей сокращение незаконного импорта топлива, которое происходит под механикой помещения продукта в страну по другим тарифным разделам и, таким образом, избегая уплаты налогов, установленных на бензин и другие продукты такого типа. Те, кто незаконно импортирует топливо, часто объявляют его «смазочными материалами», что позволяет избежать уплаты акцизного подоходного налога (IEPS).

«С 2020 года наблюдается рост импорта смазочных материалов без какой-либо поддержки экономической деятельности. Эти продукты не подлежат оплате IEPS, поэтому они используются в качестве средства уклонения при ввозе углеводородов через наземную таможню», - говорится в документе SAT.

С начала 2021 года Министерство энергетики, Комиссия по регулированию энергетики (CRE) и SAT начали процесс периодических проверок на терминалах хранения, импорта, передачи и других точках логистической цепочки для надзора за процедурами госпитализации бензина в поисках нарушения, связанные с незаконным импортом топлива.

Оно также ужесточило правила внешней торговли, включая ликвидацию некоторых пунктов импорта бензина.

В SAT говорится, что в результате незаконного импорта топлива доход от IEPS снизился на 58 078 миллионов песо в 2021 году по сравнению с годом ранее.

В докладе сообщается, что незаконный ввоз топлива изменился и теперь происходит в основном по суше, через трубы и автоцистерны. Это произошло после смены командования на морской таможне и содержало интернирование через морскую таможню.









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