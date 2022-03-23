Алехандро Энсинас получил из Лондона досье о пропавших без вести во время Грязной войны

Заместитель министра по правам человека, народонаселению и миграции Алехандро Энсинас Родригес опубликовал в своих социальных сетях, что 22 марта он получил в Лондоне досье сообщений о пропавших без вести лицах в период, известный как Грязная война.

Этот период проходил в Мексике с середины 1960-х годов до 1980-х годов, когда мексиканское правительство во главе с Институционно-революционной партией (PRI) через Федеральное управление безопасности (ДФС) осуществило исчезновение сотен людей, связанных с различными социальными движения.

В те годы правительство продолжало жестокие репрессии против любой группы, которая была против приказа, установленного правительством PRI. Военные репрессии, шпионаж, похищения и пытки, а также внесудебные казни были тактикой, используемой властями для подавления протестующих.

Поскольку президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал прояснить этот вопрос в рамках Четвертой трансформации, 2 октября 2021 года была создана Комиссия по установлению истины, подписав указ, который направлен на обеспечение уверенности в исчезновениях, вызванных государством. Мексиканец с 60-х до 90-х годов.

В феврале 2019 года президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор приказал всем мексиканским правительственным учреждениям передать AGN все оставшиеся исторические файлы о нарушениях прав человека, политических преследованиях и коррупции (Фото: AP/Marco Ugarte)

Эта комиссия состояла из экспертов, отобранных Алехандро Энсинасом, которые будут проверять архивы учреждений, связанных с репрессиями, для поиска файлов, связанных с нарушениями прав человека.

Во второй половине дня 22 марта она поделилась, что исполнительный директор Amnesty International Эдит Оливарес доставила свое досье в Лондоне: «По запросу @Busqueda_MX документации, которая защищает и компилирует сообщения о насильственных исчезновениях во время грязных войн в Латинской Америке. Сегодня исполнительный директор Эдит Оливарес из @AmnistiaOnline доставляет свой архив в Лондон».

«Я благодарю @AIMexico за предоставление этой документации, которая, несомненно, станет большим вкладом в работу так называемой Комиссии по грязной войне», - заключил заместитель министра.

Однако обнародование и получение документов, связанных с Грязной войной, происходили крайне медленно. В 2019 году президент также издал указ, обязывающий агентства включать свои файлы в Общий архив нации (AGN), в котором обсуждаются политические и социальные репрессии, но только CNI выпустила один документ: документ об убийстве Эммануэля Буэндии.

Со своей стороны, в октябре 2021 года министр иностранных дел Марсело Эбрард, глава Министерства иностранных дел (SRE), попросил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) массово рассекретить серию документов, касающихся этой темы.

Мигель Назар Харо был директором ДФС в 1978 и 1982 годах и продолжил так называемую Грязную войну (Фото: Special)

Комиссия «представляет собой специальную рабочую группу для выполнения функций по расследованию, мониторингу, мониторингу, представлению и выпуску докладов, связанных с актами серьезных нарушений прав человека в период политического насилия с 1965 по 1990 год».

Членами Комиссии являются: Абель Баррера Эрнандес, правозащитник и антрополог по профессии; Евгения Альер Монтаньо, научный сотрудник Института социальных исследований УНАМ; Карлос А. Перес Рикар, профессор исследований ЦИДЕ; Давид де Хесус Фернандес Давалос, активист, бывший ректор Ибероамериканского университета и журналист; и Алейда Гарсия Агирре, историк-эксперт по вопросу о пытках в Мексике.

В его состав также войдут глава министерства внутренних дел Марти Батрес через заместителя министра, отвечающего за Энсинас; секретарь СРЕ Марсело Эбрард; глава Министерства финансов и государственного кредита (SHCP) Рохелио Рамирес де ла О, а также те, кто находится в руководство Исполнительного комитета по оказанию помощи жертвам (CEAV) и Национальной комиссии по розыску лиц (CNB).

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