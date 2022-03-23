Агирре отправится в Испанию в среду, чтобы его презентовала Майорка

Мехико, 22 марта Хавьер Агирре отправится в Испанию в эту среду, чтобы в ближайшие дни предстать новым тренером Майорки, сообщил во вторник телеканал TUDN, один из самых важных в Мексике. 63-летний мексиканский тренер заменит испанца Луиса Гарсия Плаза, который был уволен за отправку вермилионов на 18-е место в квалификации в сезоне Ла-Лиги 2021/2022 годов в зоне вылета. Агирре, бывший стратег «Атлетико Мадрид», должен использовать свои способности управлять раздевалками и не допустить возвращения Майорки всего через год после их повышения во второй иберийский дивизион. У Майорки шесть поражений подряд против Бетиса, Валенсии, Реала Сосьедада, Сельты де Виго, Реала и Эспаньола, и они не выигрывали ни одного матча с 15 февраля, когда они победили Атлетик Бильбао со счетом 3:2. Кроме того, островная команда является второй командой в Ла Лиге с наибольшим количеством голов - 49 голов, уступая только последнему финишировавшему «Леванте», у которого 58 голов. Хавьер Агирре был уволен 26 февраля с поста тренера мексиканского «Райадос де Монтеррей», который в прошлом году дал им титул Лиги чемпионов Конкакаф. Однако «Васко» не смог выйти в финал клубного чемпионата мира, состоявшийся в начале февраля, в котором он занял пятое место и не смог выиграть трофей лиги в трех турнирах под командованием Монтеррея, самого ценного состава Мексики. На Майорке Агирре возглавит группу, в которой выделяются такие имена, как испанский вратарь Рейна и японский вингер Такефуса Кубо.