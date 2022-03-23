Вступительный экзамен в Аграрный университет Ла-Молина: дата, входные ворота, вакансии и все, что вам нужно знать

В это воскресенье, 27 марта, Национальный аграрный университет Ла-Молины откроет свои двери для всего студенческого сообщества, которое подаст заявку на вступительный экзамен 2022-I года. Учитывая это, палата исследований определила определенные параметры, которым молодые люди должны следовать при сдаче теста.

Первое, что нужно знать, это то, что университет предоставляет своим абитуриентам 490 вакансий на 12 вакансий.

Дверь доступа:

В университете пояснили, что для лучшего контроля за абитуриентами въездные ворота будут номер три.

Вышеупомянутая палата исследований ранее координировала свою деятельность с Министерством здравоохранения (Минса), Министерством образования (Минду), муниципалитетом Лима, муниципалитетом Ла-Молина, Генеральной прокуратурой, Национальной полицией Перу (PNP), Национальным реестром идентификации и гражданского состояния Status (Reniec), сереназго, среди прочего, для обеспечения мер безопасности в процессе приема.

Безопасный процесс поступления

Аналогичным образом, Национальный аграрный университет Ла-Молина сообщил, что в нем будет назначен прокурор по профилактике преступлений, чтобы принять меры предосторожности против возможных незаконных действий, а также персонал PNP будет поддерживать общественный порядок и безопасность на улицах, окружающих объекты Agraria.

Карьера для подачи заявки

UNALM предлагает 12 профессиональных профессий для более широкого сообщества: агрономия, биология, экологическая инженерия, метеорологическая инженерия и управление климатическими рисками, инженерия пищевой промышленности, лесное хозяйство, экономика, компьютерная статистика, инженерия управления бизнесом, сельскохозяйственная инженерия, рыболовство и животноводство.

Порядок поступления в университет Ла-Агрария

Обычный конкурс

Доступно для всех абитуриентов, получивших среднее образование, как в Перу, так и за рубежом. В обоих случаях необходимо предъявить оригинал аттестата об окончании средней школы. Если он поступает из-за границы, документ должен быть подтвержден Министерством образования Перу. После этой процедуры проводится вступительный экзамен для поиска вакансии.

Доуниверситетский центр UNALM

Центр довузовской подготовки предлагает людям возможность поступить в UNALM напрямую, не сдавая вступительный экзамен. Очень важно посещать все занятия курса и проходить непрерывные оценки, занимая место в верхней трети средних показателей.

Для зачисления в центр абитуриенты должны предоставить аттестат о среднем образовании, аттестаты (с 1 по 5 год) и удостоверение личности. Согласно правилам UNALM, к этому модальности разрешено применять только один раз.

Советы для соискателей

Вступительные экзамены могут быть сданы только в одну дату, установленную Советом университета. Для отстающих нет возможности назначить новую дату, поэтому планируйте свое расписание очень хорошо.

Постарайтесь прибыть за два часа до экзамена, чтобы не тратить время на поиск, регистрацию и поиск своего салона. Часто заявители прибывают с 5:30 утра.

Вы не можете войти в класс с мобильными телефонами или другими электронными устройствами. В случае обнаружения штраф включает в себя удаление доказательств.

Ознакомьтесь с Руководством для соискателей, чтобы знать все правила, которые необходимо соблюдать во время процесса поступления.

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