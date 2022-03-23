После поддержки пересчета голосов президент Иван Дуке говорит, что разумно этого не делать

Сомнения различных партий относительно результатов выборов были устранены через Национальную комиссию по гарантиям, в которой регистратор Александр Вега окончательно отказался от подачи запроса на подсчет голосов. Хотя Иван Дуке одобрил его, а его партия Centro Democrático осталась твердой в пересчете голосов Сената; после решения президент назвал результаты «разумными».

«Вчера у нас была демонстрация мудрости, когда каждый лично в рамках институциональных рамок смог изложить свою точку зрения, и был достигнут консенсус, который может завершиться разрешением процедуры оспаривания, что соответствует закону, и процессов контроль на уровне департаментов, а затем, разумеется, окончательный пересмотр Национальным избирательным советом. Все это сообщение о том, что это институциональная основа, где это должно быть обработано и решено», - сказал президент в интервью СМИ Ойе Кали.

Именно в разгар Комиссии регистратор, наконец, утверждал, что представил его для укрепления доверия, но если большинство его не поддержит, оно будет принято. «Я не чувствую себя побежденным, я чувствую себя победителем, что большинство партий не принимают мою просьбу, потому что точка чести - консенсус, и если эта просьба служила генерированию консенсуса, это удовлетворительно для избирательного процесса», - сказал он.

Однако требование о пересчете голосов после подсчета голосов остается в силе в Демократическом центре, правящей партии. По словам директора Нубии Стеллы Мартинес, как она пояснила в Комиссии, у них более 1100 жалоб на незарегистрированные голоса, и они согласны с другими коллективами в том, что были ошибки и нет доверия к избирательному процессу.

Холлман Ибаньес Парра, законный представитель КР, заявил, что, исходя из пункта 7 политической конституции и поскольку счетные комитеты уже закрыты, он сказал, они запрашивают общий пересчет каждой из таблиц. Только Национальное спасение поддержало эту возможность.

Хотя CNE собирался рассмотреть этот запрос, эксперты утверждают, что нет никаких правовых оснований для проведения общего пересчета голосов. Кроме того, представители других сторон, не поддерживающих это предложение, утверждали, что в случае возникновения нарушений следует использовать отводы, но не эту нетипичную цифру.

Президент Иван Дуке в диалоге с Ойе Кали заверил, что как правительство они поддерживают институциональность и сопровождают CNE и предыдущего и нынешнего регистратора, уважая независимость властей. Однако накануне он поддержал просьбу о пересчете голосов.

«С учетом Комиссии по избирательным гарантиям, которая состоится завтра, и для того, чтобы дать гражданам уверенность в прозрачности избирательного процесса, целесообразно рассмотреть со стороны CNE вопрос о продвижении вперед с общим пересчетом голосов на выборах в сенат», - сказал он.

Пересчет президента Ивана Дуке

Вместе с тем он приветствовал результаты работы комиссии. «Мы создали комиссию по избирательным гарантиям для того, чтобы она была именно в учреждениях, а не в сетях, где это можно было бы решить с помощью разумных дебатов. Очевидно, что это была хорошая возможность для того, чтобы все было положено на стол, положить на стол тех, кто просил о пересчете голосов, положить на стол реакцию учреждений на произошедшее и, прежде всего, чтобы можно было также обеспечить, чтобы процесс подсчета в соответствии с законом осуществлялся со всеми гарантиями.», - сказал он радиостанции Oye Cali.

Президент заявил, что необходимо «восстановить доверие всех к этому процессу», поэтому он надеется, что подсчет будет завершен в Национальном избирательном совете, чтобы «сделать окончательный баланс и точно сказать, каков новый состав Конгресса Республики и на этой основе - прояснив все сомнения - мы можем продолжить процесс президентских выборов, на которых нет сомнений в адекватности и дееспособности избирательной системы», - сказал он.

Судья CNE Педро Фелипе Гутьеррес заверил, что нет ясности относительно того, сколько времени займет процесс, но уточнил, что обычно проходит до нескольких дней до того, как конгрессменов завладеют 20 июля.

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