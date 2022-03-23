Спортивные прогнозы AFP в 12:00 по Гринвичу

- ФУТБОЛ

Отборочный матч чемпионата мира по футболу Южной Америки-2022

Монтевидео:

Эквадор и Уругвай за билеты на чемпионат мира по футболу Катар-2022

Поскольку Бразилия и Аргентина уже прошли квалификацию с прошлого года и смотрят на всех сверху, отборочный турнир чемпионата мира по футболу в Южной Америке завершается двойной датой, когда Эквадор и Уругвай находятся в шаге от Катар-2022, а Перу, Чили и Колумбия все еще мечтают.

Маурисио АРБИЛЛА

(Программа Южной Америки, отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре, 810 слов - Уже вышло в эфир)

ФОТО, ИНФОГРАФИКА

Монтевидео:

Презентация матча между командами Уругвая и Перу, приравненного к семнадцатому дню южноамериканской квалификации к чемпионату мира по футболу Qar-2022.

(Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, Южная Америка, презентация URU PER, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу)

ФОТО, ИНФОГРАФИКА

Барранкилья, Колумбия:

Презентация матча между сборными Колумбии и Боливии к семнадцатому дню южноамериканской квалификации к чемпионату мира по футболу Qar-2022.

(Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022, Катар, Южная Америка, презентация COL BOL, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу)

ФОТО, ИНФОГРАФИКА

Предположение:

Презентация матча между командами Парагвая и Эквадора, приравненного к семнадцатому дню южноамериканской квалификации к чемпионату мира по футболу Qar-2022.

(Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, Южная Америка, презентация PAR ECU, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу)

ФОТО, ИНФОГРАФИКА

Рио-де-Жанейро:

Презентация матча между командами Бразилии и Чили, приравненного к семнадцатому дню южноамериканской квалификации к чемпионату мира по футболу Qar-2022.

(Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, Южная Америка, презентация BRA CHI, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу)

ФОТО, ИНФОГРАФИКА

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022

Кингстон:

Презентация матча между сборными Ямайки и Сальвадора, приуроченного к двенадцатой дате отборочного турнира Конкакаф к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

(Презентация Конкакаф JAM ESA, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу, Мировой отборочный турнир в Катаре 2022)

Панама:

Презентация матча между командами Панамы и Гондураса к двенадцатому дню отборочного турнира Конкакаф к чемпионату мира по футболу Catar-2022.

(Презентация Конкакафа PAN HON на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу)

Мексика:

Презентация матча между командами Мексики и США на двенадцатый день отборочного турнира Конкакаф к чемпионату мира по футболу Catar-2022.

(Презентация Конкакафа MEX США, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу, Мировой отборочный турнир в Катаре 2022)

Сан-Хосе:

Презентация матча между командами Коста-Рики и Канады на двенадцатый день отборочного тура Конкакаф к чемпионату мира по футболу Qar-2022.

(Презентация КРР КОНКАКАФ в Катаре на чемпионат мира по футболу 2022, 500 слов - около 17:00 по Гринвичу)

Европейский чемпионат мира по футболу 2022

Париж:

CR7, Левандовски, Ибра, Доннарумма: какая-то европейская звезда не поедет в Катар-2022

Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Гарет Бейл, Дэвид Алаба... Несколько звезд европейского футбола сыграют менее чем за неделю свое участие в большом событии мирового футбола, которое пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

(Презентация чемпионата мира по футболу 2022 Fbl WC 2022, 760 слов - уже вышло в эфир)

ФОТО, ИНФОГРАФИКА

Париж:

Семь команд за последние три европейских места на чемпионате мира

После исключения России из-за вторжения в Украину семь команд начнут в этот четверг европейский утешительный поединок за последние три места на континенте на чемпионате мира в Катаре-2022 (с 21 ноября по 18 декабря).

(Программа чемпионата мира по футболу 2022 Fbl WC 2022, 600 слов - уже вышло в эфир)

Палермо, Италия:

Четыре года спустя Италия переживает кошмар утешительного этапа чемпионата мира

Италия никогда не пропускала два чемпионата мира подряд: чемпионы Европы Роберто Манчини проводят два матча, чтобы избежать исторической сокровищницы и преодолеть травму выбытия в утешительном матче Россия-2018.

(Презентация MKD на ЧМ в феврале 2022 года, 650 слов - около 13:00 по Гринвичу)

АРХИВ ФОТОГРАФИЙ

Скопье:

Северная Македония хочет во второй раз ожесточить Италию

На бумаге полуфинал утешительного матча, который Италия сыграет в четверг против Северной Македонии, кажется очень несбалансированным, но Балканы рассчитывают во второй раз поливать партию в Azzurra после достижения этого в 2018 году.

Дарко Даридански

(Подход МКФ ФБЛ 2022 World ITA MKD, 440 слов - около 13:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

Лиссабон:

Криштиану Роналду столкнулся с угрозой остаться вне своего последнего чемпионата мира

В 37 лет Catar-2022 должен стать последним чемпионатом мира для Криштиану Роналду при условии, что Португалия квалифицируется в утешительный поединок, который начнется для португальцев в этот четверг в Порту против Турции (19:45 по Гринвичу).

Бруно КРАВО

(Презентация ЧМ-2022 POR TUR Кубка мира по футболу 2022, 610 слов - около 13:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

Марсель, Франция:

Ченциг Юндер, «Маленький принц» Турции, который учится у Сампаоли

Турецкий вингер Ченгиз Юндер, который был утвержден в Марселе в качестве одной из ключевых фигур для Хорхе Сампаоли, теперь надеется помочь своей команде преодолеть полуфинал плей-офф чемпионата мира 2022 года, в четверг в Порту против Португалии.

Станислас ТУШО

(Чемпионат мира по футболу 2022 по подходу TUR, 550 слов - около 13:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

- ТЕННИС

Отступление Эшли Барти

Сидней:

Эшли Барти объявила о своем уходе с поста номер 1 в WTA

Австралийка Эшли Барти, номер один в рейтинге WTA, удивила теннисный мир в среду, объявив о своем уходе из спорта в возрасте 25 лет.

(Центральная нота Тенниса WTA AUS, 635 слов - Уже вышло в эфир)

АРХИВ ФОТОГРАФИЙ

Сидней:

Самые важные досрочные выплаты в истории тенниса

Первая мировая Эшли Барти объявила в среду о своем уходе на пенсию, в возрасте всего 25 лет, удивив теннисный мир через несколько недель после своего триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

(Теннисный ящик WTA AUS, 590 слов - уже вышел в эфир)

Сидней:

Эшли Барти

(Теннисный ящик WTA AUS, 200 слов - уже вышел в эфир)

Открытый чемпионат Майами

Майами:

Итоги дня на Открытом чемпионате Майами, Masters 1000 в ATP и WTA 1000.

(Резюме WTA по теннису в Майами, США, 500 слов - около 23:00 по Гринвичу)

ФОТОГРАФИИ

- РЕГБИ

Убийство Федерико Мартина Арамбуру

Париж:

Главный подозреваемый в смерти аргентинского регбиста Арамбуру арестован в Венгрии

Главный подозреваемый в субботней смерти в Париже бывшего аргентинского регбиста Федерико Мартина Арамбуру был арестован в Венгрии, сообщили AFP в среду источники, близкие к расследованию.

(Центральное примечание по расследованию преступлений в регби, Франция, Аргентина, 410 слов - уже передано)

кл-д-р