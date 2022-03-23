Адриан Аскуес раскрывает ключ к лидерству Депортиво Мунисипаль: «Мы все преданы делу»

Цель Адриана Аскуэса привела к Депортиво Мунисипал открыл счет против «Атлетико Грау», однако актерский состав «Пиурано» нашел ничью через Арли Бенитес, который в 54 года нашел финальную ничью.

19-летний Адриан Аскуес уже третий год подряд играет на профессиональном уровне и последний выходные он забил свой второй гол в профессиональном футболе. Эта цель, как он раскрыл Infobae, посвящена его дяде Мануэлю Эрлу, который находится на небесах. «20-й был его день рождения, и цель посвящена ему», - рассказывает нам молодой флаер.

Затем мы несколько минут поболтали с Адрианом Аскуэсом, который рассказывает об успехе Депортиво Муниципаль станет лидером Лиги 1 и признает свои цели на 2022 год.

Скажите, как вы анализируете это начало сезона как для себя, так и на уровне группы?

С началом сезона мы счастливы, счастливы, с группой, за то, чего мы добились. То, как мы работали, реализовывали свою идею игры и продолжали в том же духе, хорошо тренируясь и играя игру за игрой, как я думаю, мы это делали.

Какие показания дает вам профессор Эрнан Лиси?

Профессор просит меня немного наступить на область, чтобы добраться до атаки, много атакуя пространства, в то время, когда «Эль-Буфало» Овелар выходит, чтобы забрать и атаковать те пространства, которые он покидает.

Как вы проживаете свой подарок с Депортиво Мунисипаль?

Я проживаю этот момент очень спокойно, стремясь к тому, чтобы продолжать тренироваться наилучшим образом, чтобы продолжать вносить свой вклад в группу.

Болельщик «Депортиво Муниципаль» после долгого времени видит свою команду лидером, что бы вы ему сказали?

Я говорю болельщикам продолжать ходить на стадион, поддерживать нас, мы знаем, что они будут с нами в хорошие и плохие времена. Очень рад, что всегда можно увидеть их на стадионе и создать ту прекрасную атмосферу, которая живет.

Что вы улучшили и что нужно для того, чтобы стать элитным футболистом?

Думаю, я улучшился в попытках атаковать больше мест, оставленных товарищами по команде, и думаю, что мне нужно немного улучшить оборону.

Какую цель вы поставили перед собой в этом году?

В 2022 году я хочу закрепиться в команде и внести большой вклад в групповую тему. Даст Бог и возможность эмигрировать за границу, а также быть в сборной, что является мечтой и целью каждого футболиста. Сейчас я сосредоточен на «Депортиво Мунисипаль» и на том, чтобы продолжать выполнять свою работу наилучшим образом,

Что касается плей-офф, Лига 1 уходит в перерыв, что должно работать, чтобы продолжать идти в той линии, которая позволяет им достигать важных вещей?

Остается только продолжать работать так, как мы это делали, быть приверженными тому же смирению, которое характеризует нас, и наставлениям, которые учитель дает нам в течение недели, чтобы делать это наилучшим образом.

Что вас беспокоит следующий соперник Альянца Атлетико?

Мы знаем, что Alianza Atlético — отличная команда, сильный соперник, как и все команды на турнире. Они будут местными, и все команды в их локалиях сильны, но мы будем работать так, чтобы Бог захотел получить три очка.

Наконец, как вы думаете, что является ключом к лидерству в Лиге 1 сегодня?

Чему мы все привержены и группа складывается наилучшим образом, внутренняя конкуренция очень сильна, мы все на равных. Это помогает нам быть на хорошем уровне и уметь делать то, о чем нас просит учитель.

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