Украинская радиостанция остается на тропе войны во Львове

Львов, Украина, 21 марта 2022 года (AFP) - С начала российского наступления на Украину местная радиостанция «Львовская Хвыля» заменила свои развлекательные программы постоянным специальным выпуском, чтобы информировать десятки тысяч слушателей о конфликте на западе страны». Мы музыкальная и развлекательная радиостанция, но мы также делаем много новостей, потому что людям нужна информация, особенно в это время», - объясняет Владимир Мельник, 28-летний телеведущий и ведущий в небольшой студии во Львове, в 80 км от польской границы. Среди рок-хитов или украинской патриотической музыки Мельник и его товарищ Андрей Антонюк, 41 год, с юмором комментируют новости на этой местной радиостанции, одной из первых созданных после распада Советского Союза. - информационная цепочка - «Во время войны нам нужно передать позитив, мы можем смеяться над Путиным, над российскими войсками, которые не могут взять наши города, но мы не можем веселиться, как до войны», - говорит Мельник, который уже восемь лет работает на радио «Львовская Хвыля» (волна Львова, по-украински). 24 февраля, когда он начал Российская атака, команда из 40 человек, включая пять журналистов и десяток ведущих, вышла на тропу войны во второй раз в своей истории. В 2014 году, после аннексии Крыма и начала конфликта с поддерживаемыми Москвой пророссийскими повстанцами на востоке Украины, радио изменило свои программы .» Война сильно повлияла на нашу работу, потому что есть и психологический фактор, который вначале мешал нам работать», - говорит 27-летняя журналистка Марта Олиярник, которая скрывает свои эмоции за большими круглыми линзами. Даже будучи профессионалами, «события не оставляют нас равнодушными» .После 24 дней войны радио стало важным связующим звеном между властью и населением. Станция сообщает от 300 000 до 400 000 слушателей в день, и эта цифра удвоилась с начала военных действий. Закрытие школ во Львове, потребности в гуманитарной помощи, ситуация на юге и востоке Украины и международные заявления: Олиярник находит баланс между местными и национальными новостями, по ее словам. принцип, согласно которому средства массовой информации во время войны играют решающую роль в поддержании морального духа населения и поддержке военных усилий. Эти цифры пугают нас, мы это испытали лично, но мы также стараемся дать много положительной информации, такой как людские и материальные потери противника», — говорит Олиярник. По словам журналиста, истинное человеческое равновесие станет известно только после окончания войны. - «Критические инфраструктуры» - Несколько раз в день сирены прерывают трансляцию. В пятницу утром технический директор Васил Пакуч, 31 год, должен был бить тревогу из дома, призывая население идти в укрытия.В тот день «российские ракеты» попали в район львовского аэропорта, хотя и не оставив людей мертвыми, по сообщению местных власти. Из своего небольшого кабинета Василий следит за состоянием десятков телекоммуникационных вышек, которые транслируют радиопередачи по всей западной Украине и до восточного Киева. Ближайшая к столице, на дверях которой ведутся бои, дважды была повреждена обстрелами. «Башни — это критически важные объекты инфраструктуры. Когда на них нападают, это опасно для населения, потому что связь потеряна», - предупреждает Василий, показывая львовскую башню рядом со станцией. Инженер, который регулярно поднимается на башню, чтобы сделать ремонт, говорит, что готов сделать все, чтобы восстановить линию в случае бомбардировки». Мы молимся, чтобы этого не произошло, но если они разрушат его, я бы поднял антенну на дерево, если это необходимо», - уверяет он.cmd/bds/mas/en