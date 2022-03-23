Торнадо пронесся по Новому Орлеану, Техасу и Оклахоме: как минимум один погибший и тысячи без электричества

Michael Talamantez comforts his girlfriend Derry Schroer after Talamantez' house on Stratford Drive in Round Rock, Texas was destroyed by a severe storm, reported as a tornado, while they were inside on Monday March 21, 2022. "I thought I was going to die," he said. (Jay Janner/Austin American-Statesman via AP)

Торнадо пронесся по частям Нового Орлеана и его пригородов во вторник вечером, перевернув машины, срывая крыши домов и убив по крайней мере одного человека в регионе, пострадавшем от урагана «Катрина» 17 лет назад.

Части прихода Сент-Бернард, который граничит с Новым Орлеаном на юго-востоке, по-видимому, пострадали от ярости погоды, и именно здесь произошел смертельный исход. Чиновники из прихода Сент-Бернард не сообщили подробностей о том, как погиб человек; они сказали, что многие другие люди получили ранения.

Дома нескольких семей были разрушены (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

По словам шерифа Джимми Полманна, спасатели обыскивали пригородный приход в поисках большего количества людей, нуждающихся в помощи. Президент прихода Сент-Бернард Гай Макиннис заявил, что торнадо причинил значительный ущерб всему приходу.

Другие торнадо, вызванные той же штормовой системой, обрушились на районы Техаса и Оклахомы, убив одного человека в понедельник и причинив множественные травмы и значительный ущерб.

Обломки покрывают землю перед домом на Оксфорд-драйв в Раунд-Рок, штат Техас, который был сильно поврежден торнадо. (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

В Новом Орлеане местные телевизионные станции транслируют прямую трансляцию шторма, который обрушился на регион.

Торнадо, казалось, начался в пригороде, а затем переместился на восток через реку Миссисипи в нижний 9-й округ Нового Орлеана и части Сент-Бернарда, сильно поврежденные Катриной, прежде чем двинуться на северо-восток.

Люди смотрят на повреждения после торнадо, обрушившегося на торговый центр возле I-35 и SH 45 в Раунд-Рок, штат Техас. (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

Многие жители также пострадали в прошлом году, когда ураган «Ида», ураган 4-й категории, обрушился на регион. Семья Стейси Манкузо только что завершила ремонт своего дома в пригороде Араби после того, как Ида сорвала крышу и причинила значительный ущерб воде. Потом вторничный торнадо пересек его улицу. Она свернулась в прачечной вместе с мужем; двумя сыновьями, 16 и 11 лет; и собаки, как часть ее новой крыши, были подняты ветром.

«Мы живы. Вот что я могу сказать прямо сейчас. У нас все еще четыре стены и часть крыши. Я считаю, что мне повезло», — сказал Манкузо. Тем не менее, торнадо был третьим случаем серьезного ущерба от погодных условий со времен Катрины в 2005 году.

Джаррод Шнайдер, живущий на Оксфорд-драйв в Раунд-Роке, штат Техас, помогает своим соседям убираться после того, как торнадо сильно повредил несколько домов на улице. (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

В Араби в воздухе ощущался сильный запах природного газа, когда жители и спасатели стояли на улице и осматривали повреждения. Некоторые дома были разрушены, а куски щебня висели на электрических проводах и деревьях. Алюминиевая рыбацкая лодка перед домом была изогнута в С-образную форму с двигателем через дорогу. Опоры электропередач опускались и наклонялись, что вынудило спасателей медленно ходить по темным кварталам, чтобы проверить наличие повреждений.

Мишель Маласович живет в Аравии. Первоначально она была обеспокоена семьей, проживающей в районах к северу от Луизианы, которые также страдают от плохой погоды. Он писал там со своей семьей, когда, он сказал: «Внезапно свет начал мигать».

Грузовик упал боком после того, как торнадо попал в торговый центр возле I-35 и SH 45 в Раунд-Рок, штат Техас. (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

Ее муж стоял на крыльце, и он увидел приближающийся торнадо.

«Он просто становился все сильнее и сильнее», — сказал Маласович. После того, как это произошло, они вышли на осмотр повреждений. «Дом нашего соседа сейчас посреди улицы».

Полицейские машины, припаркованные перед банком, поврежденные торнадо, возле I-35 и SH 45 в Раунд-Роке. (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

Дом Маласовича справился относительно хорошо, сказал он. Некоторые колонны вылетели с крыльца и окон его джипа тоже. В конце улицы был сильно поврежден дом, а припаркованные транспортные средства были перемещены ветрами: «Здесь это серьезно».

Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл написал в Твиттере во вторник вечером, что сообщений о значительных жертвах или повреждениях в городе не поступало, и что энергетическая компания работает над восстановлением электроэнергии для 8 000 пострадавших клиентов.

Дом на Манки-роуд в Элгине, штат Техас. Несколько торнадо пронеслись по частям Техаса и Оклахомы, убив по крайней мере одного человека и причинив множественные ранения и значительный ущерб, прежде чем штормовая система переместилась в Луизиану и Миссисипи. (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

По сообщениям, около 13 000 домов и предприятий остались без электричества в трех районах Нового Орлеана после шторма.

Хотя люди в столичном регионе привыкли сталкиваться с неблагоприятными погодными условиями, такими как ураганы или проливные дожди, торнадо редко проходит через город. Торнадо 2017 года причинил значительный ущерб, когда он приземлился в восточной части города.

Обломки покрывают землю вокруг поврежденных торнадо домов на Оксфорд-драйв и Стратфорд-драйв в Раунд-Рок. (Джей Джаннер/Остин — американский государственный деятель через AP)

Крыша была полностью снесена с этого дома в Раунд-Роке, штат Техас (Reuters/Andrees Latif)

Перед суровой погодой многие школы рано закрывались или отменяли внеклассные мероприятия в некоторых частях Луизианы и Миссисипи. Приюты были открыты для жителей, которым нужно было жилье во время штормов.

Федеральные власти Луизианы и власти штата напомнили тысячам выживших после урагана, живущих в предоставленных правительством передвижных домах и трейлерах на колесах, иметь план эвакуации, потому что сооружения могут не выдержать ожидаемую погоду. По словам властей, в этих временных помещениях проживают более 8 000 семей.

После сильных штормов в Нижнем 9-м округе в Новом Орлеане видна обваленная щебнем улица. (AP Photo/Джеральд Херберт)

Покинув район Нового Орлеана, система выгрузила сильный дождь, сбила деревья и вызвала множество предупреждений о торнадо по мере продвижения в Алабаму во вторник вечером. Крыши нескольких домов были повреждены в Токси, штат Алабама, после шторма, которому предшествовали предупреждения о торнадо, сообщила Национальная метеорологическая служба в Твиттере.

Синоптики прогнозировали сильную погоду, движущуюся с востока Техаса на глубокий юг, а понедельник начался с неблагоприятных погодных условий в Техасе.

Люди стоят на крыльце поврежденного дома после торнадо в Араби. (AP Photo/Джеральд Херберт)

Сообщалось о нескольких торнадо вдоль коридора Interstate 35. В Элгине разбитые деревья выстилали проселочные дороги, а на ветках висели куски металла, разорванные сильными ветрами. Жители осторожно шли, чтобы избежать разрушенных линий электропередач, когда они работали над очисткой остатков сломанных крыш, разрушенных стен и поврежденных автомобилей.

59-летний Джей Ди Харкинс сказал, что видел, как два торнадо проходили через его дом в Элгине.

Власти проверяют повреждения в Нижнем 9-м округе. (AP Photo/Джеральд Херберт)

«Раньше там был сарай», - сказал Харкинс, указывая на пустую землю на собственности его дяди, покрытую разбросанными обломками. Он сказал, что здание было пустым, когда в понедельник обрушился первый торнадо, и что его семья благодарна, что никто не пострадал.

Согласно сообщениям Центра прогнозирования штормов, дома и предприятия по меньшей мере в десятке округов Техаса были повреждены. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о бедствии в 16 сильно пострадавших округах. По словам Эбботта, 10 человек получили ранения в результате штормов в районе Крокетт, а более десятка получили ранения в других местах.

Соседи останавливаются на улице после торнадо, обрушившегося на Араби. (AP Photo/Джеральд Херберт)

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Грейсон сообщило, что 73-летняя женщина погибла в общине Шервуд-Шорс, примерно в 60 милях (95 километрах) к северу от Далласа, но не предоставило подробностей.

(с информацией от AP)

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