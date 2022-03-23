Через месяц после начала войны в Украине мировая экономика все еще находится в центре шторма

Спустя месяц после российского вторжения в Украину мировая экономика справляется с темпами конфликта и его последствиями, начиная от роста цен на сырьевые товары и заканчивая риском побочных эффектов санкций для России.

Вот некоторые из последствий геополитического землетрясения, которое переросло в экономическое землетрясение.

- Сырье стремительно растет

Конфликт привел к росту цен на сырьевые товары, начиная с нефти.

Баррель Brent в Северном море стоил 90 долларов в феврале и достиг 139,13 7 марта, что является самым высоким уровнем со времен финансового кризиса 2008 года. С тех пор он остается очень нестабильным.

Рост заметен на автозаправочных станциях, заставляя многие страны принимать меры, такие как снижение налогов в Швеции или ограничение цен в Венгрии.

В отличие от США, Европейский союз, сильно ограниченный зависимостью от Москвы, пока решил не вводить эмбарго на российские углеводороды, хотя хочет стать независимым от российской энергетики к 2027 году.

Вслед за ростом цен на энергоносители металлы, производимые в России, такие как никель или алюминий, также резко выросли до беспрецедентного уровня, что привело к росту производственных затрат.

Сбои в цепочках поставок также вернулись, особенно в автомобильной промышленности, как это было в случае с пандемией covid-19.

- Угрозы продовольственной безопасности

«Война в Украине означает голод в Африке», — предупредил Международный валютный фонд (МВФ), а ООН предупредила об «урагане голода».

В нынешнем конфликте участвуют две сельскохозяйственные сверхдержавы, Россия и Украина, на долю которых приходится 30% мирового экспорта пшеницы, поэтому рост цен на зерно и нефть был немедленным.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) предупреждает, что если война продолжится, еще 8-13 миллионов человек могут пострадать от недоедания во всем мире.

На данный момент ни одно судно не покидает Украину, а весенний сев может быть на 25-40% ниже обычного.

Хотя Соединенные Штаты, Индия и Европа могут заменить часть пшеницы, которая будет отсутствовать, ситуация более сложная для подсолнечного масла и кукурузы, из которых Украина была первым и четвертым крупнейшим экспортером в мире соответственно.

- Лихорадка на рынках и страх дефолта России

2022 год начался с бизнес-результатов, которые предсказывали восстановление экономики после covid-19. Однако война ввергла рынки в состояние лихорадочного состояния.

В России западные санкции парализовали часть банковской и финансовой системы и привели к падению курса рубля до 177 рублей за доллар 7 марта по сравнению с 75 рублей за доллар в начале февраля.

Кроме того, 300 миллиардов долларов российских резервов за рубежом были заморожены.

Эти меры заставили нас опасаться дефолта России впервые с 1998 года, который в конечном итоге не произошел. Московская биржа была закрыта почти три недели и частично возобновила работу в понедельник.

- Дилемма западного бизнеса

Сотни западных компаний объявили о прекращении или, по крайней мере, о замораживании своей деятельности в России добровольно или невольно из-за страха санкций, общественного мнения или политического давления.

Крупные компании, такие как британская нефтяная компания BP, Ikea, McDonald's и Coca-Cola, решили заморозить свою деятельность в России.

Другие же решили продолжить свою деятельность, утверждая, что они не могут бросить своих работников или лишить население товаров.

- Остановка экономического роста

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает снижения мирового экономического роста на один пункт из-за последствий войны, а МВФ планирует снизить свой прогноз, в настоящее время с 4,4 процента к 2022 году.

18 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), МВФ и Всемирный банк заявили, что они «глубоко обеспокоены» «замедлением роста, перебоями в торговле» и особенно серьезным воздействием на «беднейших и наиболее уязвимых».

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