Зеленский выступит в среду перед парламентом Японии

Токио, 22 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступит в эту среду в режиме видеоконференции перед японским парламентом, что подтверждается сегодня этим учреждением, что станет еще одной остановкой в виртуальном международном турне президента по сбору поддержки против Москвы. Украинский лидер выступит телематически перед Палатой представителей парламента Японии в 18:00 по местному времени (9.00 по Гринвичу) в эту среду, как подтвердил сегодня руководящий комитет главного японского законодательного органа, состоящего из 465 депутатов. Зеленский выступит с видеозвонком, который будет транслироваться в конференц-зале нижней палаты Японии, сообщает указанный орган, который также предупредил о возможных изменениях в последнюю минуту в зависимости от ситуации войны в Украине. Его выступление состоится после того, как украинский лидер планирует выступить перед итальянским парламентом во вторник, вмешательство, которое следует за тем, что он делал в других странах, таких как Германия, Великобритания или США. Запланированное выступление Зеленского в Японии вызвало некоторую критику со стороны японских ультранационалистических секторов, которые критиковали украинского президента, намекая на бомбардировку базы Перл-Харбор США Императорским флотом Японии во время его выступления перед Конгрессом США на прошлой неделе. «Вспомните Перл-Харбор, ужасное утро 7 декабря 1941 года, когда небо было затемнено самолетами, которые нападали на вас», - сказал Зеленски о японской операции, которая привела США к участию во Второй мировой войне. «Собираетесь ли вы сказать «Помните Перл-Харбор» в японском парламенте? Это шутка? Поддержка украинского народа — это не то же самое, что поддержка его правительства», — заявил депутат Конституционно-демократической партии Японии Кадзухиро Харагути в своем аккаунте в Twitter. Нападение Японии на Перл-Харбор когда-то было оправдано японским военным руководством экономическим эмбарго, введенным против Японии Соединенными Штатами и другими западными державами, аргументами «национальной безопасности», которые до сих пор отстаиваются самыми консервативными голосами японской политики и общества. ШЕФ аг/асб/пи