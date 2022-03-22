Зеленский заявил, что соглашение с Россией придется ратифицировать на референдуме

Прага, 22 марта Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любое мирное соглашение, достигнутое с Россией, включая любые территориальные изменения в стране, должно быть поддержано населением на референдуме. «Если говорить об этих (территориальных) изменениях, то единственным решением будет проведение референдума. Именно люди решат вопрос о формате этого компромисса», — заявил Зеленский в интервью чешскому вещателю CT24, France Télévisions и украинскому НГТУ. В разговоре, который вчера вечером транслировался по чешскому телевидению и подхвачен сегодня различными местными СМИ, Зеленский считает, что возможной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным должен предшествовать консенсус в его стране. По словам главы украинского государства, эта встреча, о которой уже несколько дней спекулируют, станет ключевым моментом для того, чтобы узнать истинные намерения России и «на что она способна или что они стремятся остановить эту войну». Зеленский уверен в том, что «ни история, ни государство не простят потери людей», а «будущие поколения не простят потерю нашей территории». Всегда в рамках напряженных переговоров с Москвой, которая стремится к признанию своего суверенитета над оккупированным с 2014 года Крымским полуостровом, а также самоопределения мятежных территорий Донецка и Луганска, Зеленский хочет предоставить слово своему народу. «Если бы мне пришлось быть полностью честным, то если мы будем говорить о безопасности или изменениях в украинском законодательстве, это не будет решаться одним президентом (Зеленским). Это будет долгий процесс, в котором участвуют как парламент, так и украинский народ», — заявил Зеленский. «Я готов пойти на компромисс во всем, только если мои люди согласятся. Ничего другого не произойдет. Мы, наконец, добились единства, и я никоим образом не хочу раскола в нашем государстве», - добавил он. ШЕФ гм/ас/jgb