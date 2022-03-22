Yo Soy, Perfect Duplas: Сколько рейтинговых очков вы получили за премьеру за 10 лет вещания?

Премьера Yo Soy, Perfect Duplas состоялась в прошлую субботу, 19 марта, на водном круге Magic, где публика смогла принять участие, чтобы насладиться первой живой программой и в которой приняли участие самые любимые подражатели реалити-шоу.

Этот сезон является одним из самых особенных, так как прошло 10 лет с момента появления формата в Перу, и Latina Televisión хотела отпраздновать его за пределами канала Сан-Фелипе. Конкурс вокала и подражания будет состоять из дуэтов с подражателями одного и того же артиста из двух разных поколений: детского и взрослого. Эти пары будут соревноваться как команда в течение сезона с целью победы в соревновании.

Согласно информации, опубликованной Ibope Media, все это привело к ранжированию программы с 7,4 рейтинговыми баллами в Лиме и 7,2 в городах Лимы+6 . Ежедневно исполнителями реалити-шоу будут Карен Шварц, Николас Галиндо и Адольфо Агилар, который снова появляется на латиноамериканских экранах.

Стоит отметить, что подражатели, которых давно не видели на шоу, снова появятся и произведут фурор своими презентациями в самой просматриваемой конкурсной программе.

ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ

В субботу, 19 марта, зрители также были приклеены к экрану, давая различные рейтинговые баллы программам в течение дня.

- Летний взрыв: Америка ТВ (8.8)

- JB на квадроцикле - квадроцикл (7.3)

- У Перу есть таланты - Латина (8.2)

- Ты во всех из них - Америка ТВ (4.4)

- Новости Америки - Америка ТВ (6,4)

- Чудеса розы - Америка ТВ (7.8)

- Мари Мар - ATV (4.5)

- Суббота с Эндрю - Panamericana TV (0,9)

- Будьте удивлены - Уиллакс ТВ (0,6)

КТО БУДЕТ ВХОДИТЬ В СОСТАВ ЖЮРИ?

В этом специальном выпуске жюри будет состоять из Марикармен Марин, Катя Пальма, Маури Стерн и Хорхе Хендерсон, которые будут отвечает за оценку производительности каждой пары.

«Я была там с самого первого дня и вернулась туда, где все начиналось, где рождался талант, чтобы продолжать творить историю», — говорит Марикармен Марин, которая вернулась на телевидение после некоторого отсутствия из-за материнства.

Это была великолепная премьера фильма «Yo Soy, Perfect Duplas». (Фото: захват Латины)

НА КАКОМ КАНАЛЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА YO SOY, PERFECT DUPLA?

Реалити-шоу транслируется с 20:30 по сигналу Latina Televisión.

- Латина: канал 2.

- Латина от DirecTV Спорт: 192 канал (SD)

- Латина на Movistar TV: канал 102 (SD) и канал 802 (HD).

- Латина на Movistar TV: канал 2 (SD) и канал 702 (HD).

- Латина на Claro TV: 2 канал.

- Латина на Claro TV: канал 2 (SD) и канал 502 (HD).

- Латина или Лучший кабель: канал 2.

КАК Я МОГУ УВИДЕТЬ, ЧТО Я ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРЫ В ИНТЕРНЕТЕ?

Чтобы посмотреть трансляцию 10 лет Yo Soy, вы должны зайти на сайт Latina и выполнить следующие действия:

- Поиск в браузере Latina.

- Нажмите на первую опцию поиска.

- Найдите на веб-сайте Latina опцию прямого телевидения, которая находится в правом верхнем углу.

- Нажмите и посмотрите программу в прямом эфире.

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