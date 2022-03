Ятра, «взволнованный» перед «Оскарами», он прибывает с «Двумя гусеницами»

Рут Эрнандес Бельтран Нью-Йорк, 22 марта (EFEUSA). - Себастьян Ятра «взволнован» церемонией «Оскар», которая проходит в это воскресенье и будет присутствовать в качестве исполнителя «Dos oruguitas», номинированной на лучшую песню, хотя он не хочет раскрывать, будет ли он петь ее на гала-концерте. «Я собираюсь присутствовать, а обо всем остальном вы узнаете», - сказал он в интервью Efe, не желая вдаваться в подробности о том, выступит ли он на церемонии награждения, которая состоится 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе (Калифорния). Обычно на церемонии вручения «Оскара» номинированные песни исполняют те же артисты, которые поют их в фильмах, в данном случае «Энканто», фильме Диснея, снятом в Колумбии. «Dos oruguitas» был сочинен пуэрториканским американским актером и музыкантом Лин-Мануэлем Мирандой, который второй раз баллотируется на «Оскар» после его номинации на «How Far I'll Go» от «Moana» в 2017 году. Миранда отвечала за написание восьми песен фильма, включая популярную песню «We Don't Talk About Bruno», но было решено выбрать «Dos oruguitas» — на испанском языке во всех версиях фильма — потому что она лучше отражает дух фильма. Офис Миранды также не подтвердил, будет ли у него участие в «Оскарах» с Ятрой, или в одиночку, но он заверил, что «могут быть сюрпризы». «Две гусеницы» претендуют на премию «Оскар» за лучшую песню с «Будь жив» («Король Ричард»), «Нет времени умирать» (из одноименного фильма о Джеймсе Бонде), «Down to Joy» («Белфаст») и «Каким-то образом ты делаешь» («Четыре хороших дня»). Помимо номинации на лучшую песню, «Encanto» выиграл номинации на лучший анимационный фильм и лучший саундтрек за работу мексиканского композитора Джермейна Франко. «И я пел там, представляя свою Колумбию, которая также находится на первой полосе мира с этим фильмом», - с радостью сказала певица о таких названиях, как «Treachery» или «Больше никого нет». «Encanto» «является абсолютным феноменом как музыкального, так и визуального, о чем, я думаю, все мы мечтаем, но никто не ожидал, что он достигнет этой точки», - говорит Ятра. Узнав о кандидатурах «Энканто», когда он был с семьей в своей стране, певец опубликовал в Instagram видео, в котором он прыгает от радости на мебель в сопровождении выражения: «Колумбия, мы номинированы». «Я прыгнул как сумасшедший, счастливый», - признал Себастьян Обандо (Медельин, 1994), премьера которого состоялась в кино в качестве певца с фильмом «Энканто». С пятью номинациями на Латиноамериканскую музыкальную премию, состоявшуюся 21 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, Ятра не скрывает гордости за то, что название ее страны будет услышано в объявлениях о номинации на «Оскар». «Быть одним из первых колумбийцев, представляющих мою страну на «Оскарах», и одним из немногих латиноамериканцев, которые были номинированы, в самой важной, самой престижной награде, потому что она объединяет актерское мастерство, музыку, культуру, - это что-то очень зрелищное», - сказал он. «Я взволнован больше, чем нервничаю», - добавил исполнитель «Red Heels», включенного в его последний альбом «Dharma», который он продвигает в своем первом сольном туре по США и Канаде. Другая песня на альбоме — «Érase una vez pero ya no», центральная тема первого испаноязычного музыкального сериала Netflix с тем же названием, премьера которого состоялась 11 марта и знаменует его актерский дебют. Хотя он уже имел некоторый контакт с миром телевидения и кино с тех пор, как участвовал в дубляже «Клауса», анимационного фильма испанца Серхио Паблоса, который был номинирован на «Оскар» в 2020 году. Теперь он будет в Dolby с целью получить второй Оскар за песню на испанском языке после того, как Хорхе Дрекслер получил в 2005 году с «Across the River» из «Motorcycle Diaries». ЭФЕС р/фикс/агф (видео)