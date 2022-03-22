Авиакомпания Wrecked отменила более 1900 рейсов в Китае

Пекин, 22 марта Авиакомпания, которая выполняла рейс, разбившийся в этот понедельник в южной провинции Гуанси со 132 людьми на борту, China Eastern, сегодня отменила более 1900 рейсов в азиатскую страну в 12:00 по местному времени (02.00 по Гринвичу), сообщает финансовое издание Sina Finance. Эта цифра составляет около 90 процентов рейсов, которые должны были выполняться сегодня по всему Китаю. Аэропорт в южном городе Куньмин, откуда вчера вылетел разбитый самолет, также неоднократно отменялся во вторник: незадолго до полудня руководство аэропорта отменило 223 рейса, что составляет примерно 60% рейсов, которыми он должен был управлять сегодня. Авиакомпания, вторая по величине в стране по количеству пассажиров, в понедельник распорядилась, чтобы все ее самолеты Boeing 737-800, модель разбившегося самолета, остались на земле после аварии до получения дополнительной информации о том, что произошло, сообщает местная пресса. Другие китайские компании, такие как Shanghai Airlines и China United Airlines, также решили пока посадить свои 737-800. Согласно данным, предоставленным Sina Finance, 23 китайские авиакомпании имеют в своем парке 737-800 моделей, а 853 рейса этой модели были запланированы на вторник в азиатской стране. Это событие привело к снижению рыночной стоимости акций China Eastern: ее акции упали сегодня на 6,15% на Шанхайской фондовой бирже и 6,3% на Гонконгской фондовой бирже, где она также котируется. Самолет, разбившийся в понедельник, пролетел между городами Куньмин (юго-запад) и Гуанчжоу (юго-восток) и взлетел в 13.15 по местному времени (05.15 по Гринвичу) в понедельник, прежде чем мчаться на берег в Гуанси в 14.38 по местному времени (06.38 по Гринвичу), при этом черные ящики или выжившие не были найдены в данный момент во время спасения задачи, которые продолжаются и сегодня. Предполагалось, что полет продлится один час сорок минут, в течение которых почти семилетнему самолету пришлось преодолеть 1357 километров между двумя городами. Вскоре после события председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести расследование для выяснения как причин аварии «как можно скорее», так и других возможных вопросов безопасности в секторе гражданской авиации. ШЕФ аа/jco/ах