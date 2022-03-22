Деревянная энцеста очо утроится у Рокетс доминант 115-97 в Wizards

ХАСТОН (AP) — Кристиан Вуд записал восемь трехочковых и 39 очков, что является самым высоким показателем в его карьере, в то время как «Хьюстон Рокетс» воспользовались поздней гонкой, чтобы выиграть 115-97 победу над «Вашингтон Уизардс» в понедельник.

«Рокетс» проигрывали на 23 очка в первом тайме, но постепенно сокращали этот дефицит, прежде чем начать гонку со счетом 16:0 на последней минуте третьего периода и на первых минутах четвертого, чтобы выйти вперед.

Вуд сделал восемь из девяти трехочковых попыток, четыре раза подключившись к корзине в последнем эпизоде.

Хьюстон вырос на пять в четвертой четверти, а затем набрал следующие восемь очков благодаря трехочковым Вуду и Алперену Сенгуну, и набрал счет 100-87 за пять с половиной минут.

Кристапс Порзингис сделал два штрафных, прежде чем «Рокетс» получили еще один трехочковый от Вуда.

Кентавиус Колдуэлл-Поуп заложил layup для Вашингтона, прежде чем Вуд снова забил, записав свой седьмой трехочковый, чтобы продлить лидерство до 106-94 и заставить тренера «Уизардс» Уэса Унселда-младшего вызвать тайм-аут с тремя оставшимися минутами.

Вуд добавил трехочковый выстрел в следующем владении Хьюстона и, таким образом, записал свое наибольшее количество очков в игре. Он сделал корзину и повернулся к зрителям после того, как футбол упал, прежде чем он бросил штрафной удар, чтобы увеличить лидерство Хьюстона.