Без Хардена и Эмбиида 76ers побеждают Heat 113-106

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (AP) — Тайриз Макси набрал 13 из своих 28 очков в четвертой четверти, в том числе девять подряд во время решающего момента, а проигравшие «Филадельфия 76ers», без своих звезд Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена, победили лидера Восточной конференции Miami Heat 113-106 в понедельник.

Шейк Милтон набрал 20 очков, а Фуркан Коркмаз добавил 18 очков за Филадельфию, которая отставала от «Жары» на две с половиной игры в конференции. Эмбиид отсутствовал из-за боли в спине, а Харден из-за скованности подколенного сухожилия левой ноги.

Джимми Батлер набрал 27 очков, Бам Адебайо добавил 22, а Кайл Лоури — 20 за Майами, который проиграл лишь пятый раз за последние 20 игр.

Макси взял игру под свой контроль в последние две с половиной минуты, и матч остался на балансе. В игре, которая была напряженной с самого начала, Филадельфия удерживала преимущество в два очка, когда Макси забил, сфолил и ударил со штрафного, чтобы увеличить преимущество до 106-101 за 2:18 минут до конца.

После того, как Батлер пропустил трехочковую попытку, Макси самостоятельно ударил трехочковым. Лоури и Тайлер Херро не смогли превратиться в другого вингера и разыгрывающий из Кентукки ударил еще один трехочковый, что поставило игру 112-101 перед волнением его фанатов.