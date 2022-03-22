В преддверии 2023 года радикализм встречается, чтобы показать свою самую большую мускулатуру: мэры

Радикальный гражданский союз стремится позиционировать себя в Juntos for Change как вариант и бросить вызов центральной роли PRO как в принятии решений, так и в руководстве, с преддверием 2023 года.

Именно на этом пути он завтра соберет свой главный мускул в территориальной воинственности: мэров. Он пройдет на Национальном форуме радикальных интендантов, организованном Национальным комитетом под председательством губернатора Жужуя Херардо Моралеса.

Встреча была назначена на этот вторник с 13 до 20 в парке Норте города Буэнос-Айрес, и в ней примут участие два других радикальных губернатора, Родольфо Суарес (Мендоса) и Густаво Вальдес (Корриентес).

Цель этого саммита — «обсудить и согласовать муниципальные программы, исходя из убеждения, что Аргентине нужна программа на будущее, объединяющая все уровни управления», заявили организаторы.

Херардо Моралес с Густаво Вальдесом и Альфредо Корнехо

Во второй половине дня будут проходить различные панели на разные темы: «Местные органы власти Аргентины перед проблемой изменения климата»; «Проблемы местного управления в постпандемический период»; «Конкретизация текущей повестки дня в местных вызовах» и «Анализ политической ситуации». По итогам саммита будет зачитан документ, а затем придут слова губернаторов.

На этой встрече UCR стремится унифицировать свою политику в отношении возможного выдвижения партии на президентских выборах в следующем году, где Моралес, Факундо Манес и Альфредо Корнехо уже перечислены в предыдущем списке в качестве возможных кандидатов.

На встрече будут работать разные группы, но самое главное, что радикализм будет стремиться показать капиллярность, которую обеспечивают более 200 мэров (только в провинции Буэнос-Айрес их тридцать один), что он распространился по всей стране.

Намерение радикализма перед лицом внутреннего обсуждения «Вместе за перемены», а затем и выборов, состоит в том, чтобы занять прочную позицию в провинции Буэнос-Айрес, учитывая, что на последних выборах она получила конкурентоспособного кандидата, такого как Факундо Манес.

Кроме того, он стремится «активироваться» против продвижения ПРО на территории Буэнос-Айреса, где по крайней мере один сектор уже определил, что его кандидатом станет Диего Сантилли, который уже начал ходить по главному району для всех, кто намерен и стремится добраться до Каса Росада в декабре 2023.

Сантилли и Ларрета, основные конкуренты UCR на выборах 2023 года в провинции Буэнос-Айрес и Нация

Кроме того, эта встреча является предыдущей к тому, что станет главным саммитом УЦР, который является Конвенцией, и именно поэтому в эти дни начался процесс обновления его обычных полномочий. Этот орган отвечает в рамках партии за создание избирательных альянсов для президентских выборов 2023 года.

Удержания

Многие радикальные мэры происходят из таких производственных мест, как Кордова и Санта-Фе, поэтому ожидается, что обсуждение удержаний и изменение двух процентных пунктов налога на производные сои будут присутствовать в каждом из выступающих.

Это также поможет законодателям начать взвешивать настроение производственных районов, которые будут переданы более чем 200 общинными вождями, которые завтра встретятся на объектах Parque Norte в районе Костанера Норте.

Прибывшие мэры ожидают увидеть стратегию, которую Национальный комитет начнет применять к 2023 году, и роль, которую они будут играть в первом звене радикального механизма.

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