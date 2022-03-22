С хет-триком Уилсона Морело Санта-Фе победил Букарамангу у Немесио Камачо Эль Кампина

Отличный матч для Independiente Santa Fe, который обыграл «Атлетико Букараманга» на стадионе Немесио Эль Кампин на 12-й день Лиги Димайор Бетплей. Благодаря этому триумфу картина «Карденал» вошла в пятерку лучших.

Во главе с аргентинцем Мартином Кардетти проиграли «Депортиво Пасто» со счетом 4:2 на стадионе «Ла-Либертад», а команда «Леопардо» сделала то же самое в последний день, обыграв Депортиво Кали в местных условиях.

Во-первых, игра была медленной, чтобы начать с некоторых неудобств в одежде правого защитника Букараманги Кристиана Бланко.

Как только мяч катился в «Колоссе 57», Санта-Фе выставил условия и на первой минуте был очень близок к открытию счета после удара головой Джона Веласкеса, который прошел очень близко к воротам Чаверры.

Вам может быть интересно: Отличный матч в Пальмасеке: Депортиво Кали не справился со счетом 3:0 в пользу и Nacional уравнял его на час

В 15 лет Джон Веласкес снова потревожил зону посетителей после прохода Йеллера Гомеса, который контролировал Хуана Камило Чаверру в двух таймах. Девять минут спустя открытие появилось на табло благодаря отличному определению с левшой Уилсона Морело после помощи Гарольда Гомеса.

Первый тайм завершился частичной победой Индепендьенте Санта-Фе, который значительно превосходил своего соперника, который не отреагировал на гол Морелоса.

«Леон» вышел с таким же либретто на вторые 45 минут и увеличил отрыв на 53 минуты, с еще одним голом Уилсона Морело, у которого была ночь сна, после перехода в район Гомеса, чтобы определить слева. Через три минуты Джон Веласкес снова попал в шест.

Скидка «Букараманги» дошла до 63 минут после отскока, который дал Леандро Кастельянос после выстрела Бруно Телиса, оставленного Хуаном Марселином, который определил левой ногой.

На 67-й минуте финальный удар наступил после третьего гола, преобразованного Уилсоном Морело, который добавил свою четвертую тройню с кардинальским пиджаком. С этим триумфом Санта-Фе занимает пятое место с 19 очками, а Букараманга - на тринадцатом месте с 15 очками и менее 1 по разнице мячей.

Следует отметить, что с сегодняшними высокими частотами Уилсон Морело забил 79 голов, а Санта-Фе обыграл аргентинца Омара Переса, у которого 77, и сравнялся с рекордом Адольфо «Эль Трена» Валенсии.

В следующий день столичная команда посетит Атлетико Насьональ в Атанасио Жирардо. Со своей стороны, одиннадцатый из Армандо «Пирипи» Осма примет Ягуареса Кордобу на своем стадионе, который превзошел Унион Магдалену в Монтерии.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: