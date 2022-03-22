Почему Рауль Хименес не видит в следующем матче-реванше Мексику против США

Foto de archivo de Raúl Jiménez celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 2 de febrero de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

Национальная сборная Мексики проведет последнее выступление на Восьмиугольном Конкакафе, чтобы получить пропуск на чемпионат мира 2022 года в Катаре, и первым соперником, которого ей придется победить, станут Соединенные Штаты. Последние результаты Tri против американцев заставили фанатов думать, что этот матч будет похож на матч-реванш, но для Рауля Хименеса сценарий другой.

Нападающий «Вулверхэмптона» исключил, что следующая игра, в которой они столкнутся с командой нашивок и звезд, станет возможностью «заявить» о последних потерях, которые команда Aztec пережила от рук американцев. В интервью TUDN мексиканский волк отметил, что это только еще одна дата ФИФА, и они сосредоточены на квалификации.

Рауль Алонсо отметил, что в истории матчей Мексики с Соединенными Штатами были времена, когда тройка сопровождалась серией матчей, в которых они последовательно побеждали США, теперь картина обстоит наоборот, но единственное, что удерживает команду в фокусе, - это идея Хименес заявил, что получив квалификацию в Катар 2022 года перед матчем-реванш с американцами:

(Фото: Тревор Рушковски/США СЕГОДНЯ Спорт)

«Мы знаем, что произошло в прошлом году, знаем, что против них не было хороших матчей. Когда-то у нас будут такие серии, как если бы мы несколько раз выигрывали их; сегодня я думаю, что мы больше тронуты желанием быть на чемпионате мира, чем матч-реванш», - пояснил он TUDN.

Американский юный игрок объяснил, что этап для Мексики и Соединенных Штатов является сложным и имеет первостепенное значение для победы в матчах для квалификации на чемпионат мира. Хименес подвел итоги того, что они испытают на поединках американцев, и пришел к выводу, что обе команды «играют свою жизнь».

Согласно резюме, сделанному футболистом «Волков», он заявил, что Мексика может воспользоваться давлением Соединенных Штатов в его пользу и, таким образом, использовать некоторую ошибку на корте, чтобы одержать победу над американцами. Рауль Хименес отметил, что единственное, что нужно для «Три», — это хорошо играть на стадионе «Ацтека».

«Вы должны играть с этим немного, с их желанием быть на чемпионате мира, но также зная, что у них три сложные игры, и поэтому желание победить может сыграть против них и принять это в нашу пользу, сделать все хорошо и выиграть этот матч»

Во время летних соревнований (таких как Золотой кубок и Лига Наций), в которых команда Херардо Тата Мартино проиграла финал барной команде и звездам, Раулю Хименесу пришлось следить за матчами из дома, так как он все еще восстанавливался после перелома черепа, который оставил его почти год без возможности играть.

После того, как он присоединился к сборной Мексики и провел свои первые матчи на Восьмиугольнике Конкакаф, он согласился с тем, что показатели триколора изменились. «Нам не хватало быть национальной сборной, в которой мы были в 2019 году», - сказал он.





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