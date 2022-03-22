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вторник 22 март 2022
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Россия

Почему Рауль Хименес не видит в следующем матче-реванше Мексику против США

Для форварда «Волков» предыдущие матчи, в которых сборная Мексики проиграла США, больше не должны иметь значения, так как команда нацелена на Катар 2022

Newsroom Infobae

22 март 2022
Foto de archivo de Raúl Jiménez celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 2 de febrero de 2022. REUTERS/Edgard Garrido
Foto de archivo de Raúl Jiménez celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 2 de febrero de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

Национальная сборная Мексики проведет последнее выступление на Восьмиугольном Конкакафе, чтобы получить пропуск на чемпионат мира 2022 года в Катаре, и первым соперником, которого ей придется победить, станут Соединенные Штаты. Последние результаты Tri против американцев заставили фанатов думать, что этот матч будет похож на матч-реванш, но для Рауля Хименеса сценарий другой.

Нападающий «Вулверхэмптона» исключил, что следующая игра, в которой они столкнутся с командой нашивок и звезд, станет возможностью «заявить» о последних потерях, которые команда Aztec пережила от рук американцев. В интервью TUDN мексиканский волк отметил, что это только еще одна дата ФИФА, и они сосредоточены на квалификации.

Рауль Алонсо отметил, что в истории матчей Мексики с Соединенными Штатами были времена, когда тройка сопровождалась серией матчей, в которых они последовательно побеждали США, теперь картина обстоит наоборот, но единственное, что удерживает команду в фокусе, - это идея Хименес заявил, что получив квалификацию в Катар 2022 года перед матчем-реванш с американцами:

Infobae
(Фото: Тревор Рушковски/США СЕГОДНЯ Спорт)

«Мы знаем, что произошло в прошлом году, знаем, что против них не было хороших матчей. Когда-то у нас будут такие серии, как если бы мы несколько раз выигрывали их; сегодня я думаю, что мы больше тронуты желанием быть на чемпионате мира, чем матч-реванш», - пояснил он TUDN.

Американский юный игрок объяснил, что этап для Мексики и Соединенных Штатов является сложным и имеет первостепенное значение для победы в матчах для квалификации на чемпионат мира. Хименес подвел итоги того, что они испытают на поединках американцев, и пришел к выводу, что обе команды «играют свою жизнь».

Согласно резюме, сделанному футболистом «Волков», он заявил, что Мексика может воспользоваться давлением Соединенных Штатов в его пользу и, таким образом, использовать некоторую ошибку на корте, чтобы одержать победу над американцами. Рауль Хименес отметил, что единственное, что нужно для «Три», — это хорошо играть на стадионе «Ацтека».

«Вы должны играть с этим немного, с их желанием быть на чемпионате мира, но также зная, что у них три сложные игры, и поэтому желание победить может сыграть против них и принять это в нашу пользу, сделать все хорошо и выиграть этот матч»

Во время летних соревнований (таких как Золотой кубок и Лига Наций), в которых команда Херардо Тата Мартино проиграла финал барной команде и звездам, Раулю Хименесу пришлось следить за матчами из дома, так как он все еще восстанавливался после перелома черепа, который оставил его почти год без возможности играть.

После того, как он присоединился к сборной Мексики и провел свои первые матчи на Восьмиугольнике Конкакаф, он согласился с тем, что показатели триколора изменились. «Нам не хватало быть национальной сборной, в которой мы были в 2019 году», - сказал он.


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