Почему реинфекции COVID-19 учащаются

People wearing face masks walk past Trevi fountain, as coronavirus disease (COVID-19) infections rise, in Rome, Italy, December 30, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Возможно заболевание коронавирусом более 2 раз. Это еще более вероятно, если люди не были полностью вакцинированы, или если прошло много времени с момента последней дозы или если у них развилось тяжелое состояние . Сегодня пандемия продолжается распространением варианта Омикрона, который, будучи высоко передаваемым, увеличивает риск повторного заражения COVID-19. Но известно, что при наличии полного графика вакцинации и ревакцинации меньше шансов на повторное заражение.

В Италии Высший институт здравоохранения опубликовал последние записи о случаях повторного заражения. Было установлено, что 3% от общего числа инфицированных уже болели коронавирусом ранее. Это люди, которые снова заразились инфекцией более чем через 90 дней после ее появления.

В последнем бюллетене по комплексному эпиднадзору итальянский институт сообщил, что с 24 августа 2021 года по 16 марта 2022 года было зарегистрировано 264 634 случая повторного заражения. На прошлой неделе процент повторных инфекций от общего числа зарегистрированных случаев составил 3,2%, что стабильно по сравнению с предыдущей неделей.

В Соединенном Королевстве Управление национальной статистики также недавно сообщило, что риск повторного заражения был в 16 раз выше, когда Омикрон стал доминирующим вариантом в этой стране , по сравнению с периодом доминирования Delta. Уже было обнаружено, что вариант способен в значительной степени обходить иммунные реакции организма.

В Соединенном Королевстве риск повторного заражения был в 16 раз выше, когда Омикрон стал доминирующим вариантом (Reuters/Henry Nicholls)

Также в Аргентине волна из-за варианта коронавируса Омикрон привела к увеличению числа повторных инфекций, как никогда раньше с начала пандемии. Как сообщило Infobae в феврале Министерство здравоохранения страны, люди, у которых был диагностирован COVID-19 и которые заразились снова пришлось 1,5% случаев, подтвержденных с марта 2020 года по 10 декабря. Но на людей с повторным заражением приходилось 13,2% всех подтвержденных инфекций с 2022 года по 6 февраля.

Эксперты в области геномного надзора и эпидемиологии привели различные причины, объясняющие рост числа повторных инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения, вариант Омикрон состоит из нескольких генетически связанных сублинеагов, включая BA.1, BA.2 и BA.3. Во всем мире BA.1 является преобладающей родословной Ómicron. Тем не менее, доля последовательностей, о которых сообщалось с BA.2, увеличилась по сравнению с BA.1 в последние недели и является преобладающей сублинегией Омикрона в нескольких странах .

Сублинеаги BA.1 и BA.2 имеют некоторые генетические различия, которые могут сделать их антигенно отличными. Задокументировано повторное инфицирование BA.2 после заражения BA.1 . Однако «первоначальные данные исследований на популяционном уровне свидетельствуют о том, что инфекция BA.1 существенная защита от повторного заражения BA.2 , по крайней мере, в течение ограниченного периода времени, за который имеются данные», - сообщили в агентстве здравоохранения.

Уже было задокументировано, что человек, у которого была сублинеаж Ómicron BA.1, может быть повторно инфицирован BA.2 (Getty Images)

Другим фактором является вариант Ómicron - в любом из сублинажей - он гораздо более заразен, чем предыдущие, такие как Delta. Эта особенность увеличивает риск его способности к повторному заражению: «Каждый вариант потенциально имеет различную инфекционную способность, которая может быть больше или ниже», - пояснил Марио Клеричи, иммунолог из Миланского государственного университета.

« Дело в том, что каждый вариант пытается уклониться от антител, и многие люди заражаются Омикроном, несмотря на вакцинацию, потому что все используемые вакцины основаны на вирусе Ухань, который циркулировал два года назад в Китае », - сказал он.

Другим фактором, который может повлиять на реинфекцию, является количество антител, которые варианты могут вырабатывать у человека, который затем выздоравливает. Исследование, которое только что было опубликовано в научном журнале Cell, показало, что реинфекции Omicron вызывают ответ антител на одну десятую меньше, чем у варианта Delta, и на треть меньше, чем у бустера вакцины. Исследователи объясняют, что это будет означать «меньшую защиту от повторного заражения или заражения будущими вариантами»: на практике те, кто инфицирован Омикроном, как правило, менее защищены от будущих инфекций.

Также известно, что есть люди, которые более восприимчивы к инфекции, были обследованы. Международное исследование, координируемое Институтом Гуманитас и больницей Сан-Раффаэле в Милане, выявило механизм устойчивости к заболеваниям, который помогает объяснить, почему некоторые люди менее восприимчивы к последствиям инфекции. Есть также люди, у которых вакцины не вырабатывают антитела или очень мало, так называемые «хрупкие» антитела, для которых четвертая доза.

Правильное ношение маски и дистанция помогают предотвратить COVID-19 (Getty)

Вот обзор 11 практических рекомендаций, разработанных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для предотвращения повторного заражения:

1- Сделайте прививку от COVID-19, как только вас вызовут . Сюда входит бустер или третья доза

2- Носите маску правильно, плотно облегая и закрывая нос и рот. Идея состоит в том, чтобы дышать через ткань

3- Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров

4- Избегайте быть среди многих людей

5- Избегайте плохо вентилируемых внутренних помещений. Общие критерии экспертов говорят, что в случае проведения встреч с несожительствующими людьми убедитесь, что они проходят на открытых пространствах или в помещении с постоянной поперечной вентиляцией, то есть открывая двери и окна с обеих сторон комнаты или в разных средах в пользу воздух циркулирует и обновляется, что позволяет эффективно развернуть пространство.

6- Важно знать, когда необходимо пройти тестирование, а когда нет . В течение нескольких дней органы здравоохранения вносили изменения в правила как для случаев с симптомами, так и для лиц, имевших тесные контакты.

7- Часто мойте руки водой с мылом и хорошо высушите их . Если мыло и вода недоступны, можно использовать дезинфицирующее средство с содержанием 60% спирта.

8. CDC также рекомендует людям, инфицированным, особенно Омикроном, чистить и дезинфицировать свои личные вещи и поверхности, которые они используют. Органы здравоохранения США указывают, что, если это невозможно из-за того, что человек должен оставаться в постели, уборщик должен правильно носить маску. Больной человек также должен надеть маску. В то же время двери и окна должны быть открыты для создания перекрестной вентиляции.

Посуда и столовые приборы больного должны быть вымыты горячей водой с мылом или в посудомоечной машине. А человек, который их обрабатывает, должен мыть руки после сбора посуды пациента, а также после того, как выбрасывает мусор вместе с отходами больного человека.

Если пациент уже выздоровел, CDC советует подождать «несколько часов» перед чисткой и дезинфекцией. Если это сделано менее чем за 24 часа, вы должны войти в комнату и ванную комнату с маской, а окна открываются для очистки и дезинфекции.

9- CDC указывает, что в случае, если очистка проводится в период от 24 часов до 3 дней после выздоровления пациента, нет необходимости дезинфицировать, достаточно очистить поверхности областей, используемых больным человеком. А если прошло более 3 дней, нет необходимости в каких-либо дополнительных задачах по уборке, помимо обычной, в местах, используемых больным человеком.

Рекомендуются мероприятия на свежем воздухе. Потому что закрытые помещения могут быть подвержены большему риску заражения (Дэвид Пол Моррис/Bloomberg)

Что касается чистки, органы здравоохранения рекомендуют дезинфицировать ковры, шторы и обивку горячей мыльной водой или специальными чистящими средствами для этих поверхностей и полностью высушить их. Использование пылесоса также несет в себе рекомендацию: если вы проходите через комнату больного человека или где вы находились за 24 часа до выздоровления, вам следует надеть маску.

10. Что касается стирки одежды, которая включает простыни и полотенца, рекомендуется поставить воду на максимально допустимую температуру и полностью высушить. Если вы собираетесь обрабатывать грязную одежду больного человека, следует надеть перчатки и маску. После этого не забудьте почистить корзины для белья и вымыть руки.

11- Также важно позаботиться о таких предметах, как зубная щетка. Хотя это здравый смысл, следует помнить, что во избежание заражения каким-либо вирусом зубные щетки не следует использовать совместно или хранить в одном месте с прикрепленными головками.

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