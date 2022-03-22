ВОЗ: Полмиллиона беженцев в Польше нуждаются в психиатрической помощи

Женева, 22 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня подсчитала, что полмиллиона из 2,1 миллиона беженцев из Украины, прибывших в Польшу, нуждаются в психиатрической помощи и что 30 000 из них страдают серьезными психическими заболеваниями, что требует особых усилий в этой области и развертывание средств оказания им психологической и психиатрической поддержки. Беженцы, которые продолжают прибывать в Польшу и другие соседние с Украиной страны, делают это в очень нестабильных условиях, заявила представитель ВОЗ в этой стране Палома Куки в ходе видеоконференции из Польши. «То, что мы видим больше всего, - это беженцы, прибывающие на границу обезвоженные, декомпенсированные, с проблемами психического здоровья, сильным эмоциональным бременем, а также случаи людей с лихорадкой, пневмонией или диареей», - сказал он. По прибытии в Польшу у беженцев появляются признаки поездок, которые во многих случаях продолжались в течение нескольких дней, когда они были холодными, плохо питались и плохо увлажнялись, а также находились в плохих гигиенических условиях. «Беженцы прибывают после очень трудных и опасных путешествий, дети путешествуют в течение двух или трех дней, а пожилые люди не принимают лекарства в течение нескольких дней, что может привести к осложнениям диабета, гипертонии и других состояний», - пояснил представитель ВОЗ. По словам Кучи, две трети беженцев, прибывающих в Польшу, заявляют о своем намерении остаться в этой стране из-за своей близости к Украине, куда они надеются вернуться, как только позволит ситуация. Он добавил, что ВОЗ излагает сценарии, которые могут включать «огромное количество людей, прибывающих в Польшу одновременно, если ситуация (в Украине) быстро ухудшится». По его словам, это будет означать внезапный рост спроса на основные медицинские услуги и лекарства, в том числе для матерей и детей, ВИЧ, туберкулеза или пациентов с хроническими заболеваниями. ШЕФ есть/да