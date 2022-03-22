Каким будет розыгрыш Кубка мира в Катаре: барабаны, семена и великая тайна, которая будет раскрыта в июне

The World Cup trophy and pots are on display during the "Behind the scenes of the Final Draw" event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

21-й выпуск чемпионата мира будет иметь особую особенность, которая будет отличаться от остальных версий, потому что он состоится ближе к концу года, чтобы интенсивные волны тепла, которые влияют на страну-организатор, не навредили спортсменам. Однако чемпионат мира в Катаре начнется 1 апреля, когда жеребьевка группового этапа турнира начнется 21 ноября и завершится 18 декабря гранд-финалом.

Конгрессно-выставочный центр Дохи (DECC) примут участие около 2000 гостей в розыгрыше в пятницу, 1 апреля, из 13 (по аргентинскому времени). Но сначала будет неизвестно о формировании банков, которые будут определены 31 марта, когда будет объявлено последнее обновление рейтинга ФИФА, которое позволит разместить семь лучших серий за пределами хозяина Катара.

Именно страна-организатор, как обычно, займет 1-е место в группе А, чтобы стать главным героем первого матча, который состоится 21 ноября в 13:00 (по аргентинскому времени) на стадионе Аль-Байт в Аль-Хоре. Катар является единственным выбором из 15 квалифицированных на данный момент, который уже знает свой матч, но ждет своих соперников в этой области.

Остальные семь семян будут известны из рейтинга ФИФА, в котором сегодня в порядке ранжирования Бельгия, Бразилия, Франция, Аргентина, Англия, Италия и Испания занимают семь первых мест. Деталь заключается в том, что сборная Италии еще не закрепила свой пропуск на чемпионат мира, поскольку должна одержать победу в ключевом утешительном матче УЕФА, который начнется в четверг, 24 марта: Италия встретится с Македонией и Португалией против Турции. Победители этих поединков будут играть друг против друга в поисках путевки в Катар.

Вот так выглядит рейтинг ФИФА: 31 марта он снова обновится

Другие страны, которые претендуют на чемпионат мира, — это Германия, Дания, Хорватия, Сербия, Швейцария, Нидерланды, Иран и Южная Корея.

С 15 подтвержденными местами панорама остальных 17 вакантных мест, направляющихся в Катар, начнет решаться в ближайшие несколько дней, хотя будет также великая загадка, которая будет раскрыта в период с 13 по 14 июня (то есть после жеребьевки), когда последние два ключа плей-офф между Америкой, Океанией и Азия проводится только в матче: пятое место в Конмеболе встретится с победителем скреста между двумя третями Азиатской конфедерации футбола, а другой матч сыграет четвертое место в Конкакафе с лучшими в Океании.

Другими словами, особенность розыгрыша будет заключаться в том, что 30 подтвержденных стран и четыре кандидата ожидают двух билетов, которые будут бесплатными до июня.

Жеребьевка пройдет с двумя вопросами: в июне будут разыграны два последних ключа утешительного тура (Фото: FIFA)

32 команды будут разделены на четыре корзины по восемь участников в каждой. Рейтинг ФИФА определит положение каждой из стран в этих цибории. В одной и той же зоне не может быть двух команд из одной федерации, если только они не из УЕФА, которая сможет повторить до двух команд в группе, так как это более чем в два раза больше квалификаций, чем в остальных регионах.

УЕФА будет иметь 13 представителей, Африку 5, Конмебол 4 (и один утешительный поединок), Азию 4 (и один утешительный), Конкакаф 3 (и один утешительный поединок), а Океанию ждет утешительный поединок. К ним следует добавить страну пребывания.

РЕЙТИНГ ФИФА ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ МАТЧАМ

1- Бельгия

2- Бразилия

3- Франция

4- Аргентина

5- Англия

7- Испания

8- Дания

10- Нидерланды

11- Германия

14- Швейцария

15- Хорватия

21- Иран

25- Сербия

29- Южная Корея

52- Катар*

*Будут посеяны для того, чтобы быть хозяином





День: пятница, 1 апреля

Время: 13.00 (Аргентина — Чили — Уругвай — Бразилия — Парагвай) /12.00 (Боливия — Венесуэла — Восточное побережье США) /11.00 (Перу — Эквадор — Колумбия) /10.00 (Мексика)

Место проведения: выставочный и конференц-центр Дохи, Катар