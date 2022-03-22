Каким будет розыгрыш Кубка мира в Катаре: барабаны, семена и великая тайна, которая будет раскрыта в июне

21-й выпуск чемпионата мира будет иметь особую особенность, которая будет отличаться от остальных версий, потому что он состоится ближе к концу года, чтобы интенсивные волны тепла, которые влияют на страну-организатор, не навредили спортсменам. Однако чемпионат мира в Катаре начнется 1 апреля, когда жеребьевка группового этапа турнира начнется 21 ноября и завершится 18 декабря гранд-финалом.
Конгрессно-выставочный центр Дохи (DECC) примут участие около 2000 гостей в розыгрыше в пятницу, 1 апреля, из 13 (по аргентинскому времени). Но сначала будет неизвестно о формировании банков, которые будут определены 31 марта, когда будет объявлено последнее обновление рейтинга ФИФА, которое позволит разместить семь лучших серий за пределами хозяина Катара.
Именно страна-организатор, как обычно, займет 1-е место в группе А, чтобы стать главным героем первого матча, который состоится 21 ноября в 13:00 (по аргентинскому времени) на стадионе Аль-Байт в Аль-Хоре. Катар является единственным выбором из 15 квалифицированных на данный момент, который уже знает свой матч, но ждет своих соперников в этой области.
Остальные семь семян будут известны из рейтинга ФИФА, в котором сегодня в порядке ранжирования Бельгия, Бразилия, Франция, Аргентина, Англия, Италия и Испания занимают семь первых мест. Деталь заключается в том, что сборная Италии еще не закрепила свой пропуск на чемпионат мира, поскольку должна одержать победу в ключевом утешительном матче УЕФА, который начнется в четверг, 24 марта: Италия встретится с Македонией и Португалией против Турции. Победители этих поединков будут играть друг против друга в поисках путевки в Катар.
Другие страны, которые претендуют на чемпионат мира, — это Германия, Дания, Хорватия, Сербия, Швейцария, Нидерланды, Иран и Южная Корея.
С 15 подтвержденными местами панорама остальных 17 вакантных мест, направляющихся в Катар, начнет решаться в ближайшие несколько дней, хотя будет также великая загадка, которая будет раскрыта в период с 13 по 14 июня (то есть после жеребьевки), когда последние два ключа плей-офф между Америкой, Океанией и Азия проводится только в матче: пятое место в Конмеболе встретится с победителем скреста между двумя третями Азиатской конфедерации футбола, а другой матч сыграет четвертое место в Конкакафе с лучшими в Океании.
Другими словами, особенность розыгрыша будет заключаться в том, что 30 подтвержденных стран и четыре кандидата ожидают двух билетов, которые будут бесплатными до июня.
32 команды будут разделены на четыре корзины по восемь участников в каждой. Рейтинг ФИФА определит положение каждой из стран в этих цибории. В одной и той же зоне не может быть двух команд из одной федерации, если только они не из УЕФА, которая сможет повторить до двух команд в группе, так как это более чем в два раза больше квалификаций, чем в остальных регионах.
УЕФА будет иметь 13 представителей, Африку 5, Конмебол 4 (и один утешительный поединок), Азию 4 (и один утешительный), Конкакаф 3 (и один утешительный поединок), а Океанию ждет утешительный поединок. К ним следует добавить страну пребывания.
РЕЙТИНГ ФИФА ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ МАТЧАМ
1- Бельгия
2- Бразилия
3- Франция
4- Аргентина
5- Англия
7- Испания
8- Дания
10- Нидерланды
11- Германия
14- Швейцария
15- Хорватия
21- Иран
25- Сербия
29- Южная Корея
52- Катар*
*Будут посеяны для того, чтобы быть хозяином
День: пятница, 1 апреля
Время: 13.00 (Аргентина — Чили — Уругвай — Бразилия — Парагвай) /12.00 (Боливия — Венесуэла — Восточное побережье США) /11.00 (Перу — Эквадор — Колумбия) /10.00 (Мексика)
Место проведения: выставочный и конференц-центр Дохи, Катар