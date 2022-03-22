Каковы причины роста инфляции в 2022 году, согласно документу Центрального банка

Foto de archivo - Peatones caminan frente a la fachada del banco central de Argentina en Buenos Aires, Argentina. Jan 8, 2018. REUTERS/Agustin Marcarian

Длинная цепочка связанных факторов с сентября 2021 года привела к росту инфляции в начале 2022 года, как объяснил Центральный банк в своем Отчете о денежно-кредитной политике (IPOM), отчет, который компания публикует два раза в год, чтобы объяснить свое видение экономической ситуации и свои прогнозы. Аргумент BCRA четко указывает на мультикаузальный характер инфляции в соответствии с соглашением с МВФ. Однако в отчете Центральный банк также признал, что готовится к обычным предписаниям: повышение ставок и сокращение выбросов.

В BCRA отметили, что среднемесячная инфляция за четвертый квартал 2021 года составила 3,3%, а за первые два месяца этого года она подскочила до 4,3%. Рост инфляции, добавил он, начался в контексте восстановления экономики после пандемии: «Наибольший динамизм цен с сентября 2021 года наблюдался в контексте перестройки маркетинговой маржи определенных секторов, возобновления паритетов заработной платы и более высоких инфляционных ожиданий, таких как в результате повышения валютного давления, обычно связанного с избирательными процессами».

По мнению Центрального, на этом предвыборном этапе «частный сектор, как правило, усиливает свою модель финансовой долларизации, к которой добавилась финансовая неопределенность, вызванная вступлением в стадию определения переговоров с МВФ о новом долговом соглашении с агентством».

Чтобы завершить свой диагноз роста цен, он заключил: «В дополнение к сценарию высокой инфляционной инерции с января были добавлены неблагоприятные внутренние климатические условия и значительный рост международных цен на сельскохозяйственное сырье, энергию и мировые промышленные товары, который привел к значительному увеличению мирового сельскохозяйственного сырья, энергии и обрабатывающей промышленности. Ускорение перед лицом конфликта между Россией и Украиной, который представляет собой сложный сценарий, особенно на ближайшие два месяца».

Помимо этого описания, чтобы объяснить рост цен, IPOM подробно описывает пути борьбы с ним: повышение процентной ставки, накопление резервов и сокращение финансовой помощи казначейству, аспекты, включенные в соглашение с Международным валютным фондом.

По первому пункту в отчете подчеркивается, что «повышение процентной ставки по денежно-кредитной политике имеет тенденцию к положительной реальной доходности инвестиций в местной валюте, чтобы повысить спрос на песо. Вот почему в будущем развитие инфляционных вопросов будет отражено в калибровке процентных ставок денежно-кредитным органом».

Таким образом, BCRA ожидает, что он снова повысит базовые ставки, как это было в январе (с 38 до 40%) и в феврале (с 40 до 42,5%), в поисках вкладчиков, которые смогут покрыть свои песо против инфляции. Ускорение ИПЦ заставит его сделать рост сильнее, чем был до сих пор, если они хотят достичь этой цели.

Что касается накопления резервов, то он посчитал это «необходимым условием снижения уровней инфляционной инерции», что поможет рассеять «риски кризисов платежного баланса и резких скачков обменного курса, тем самым закрепив ожидания обменного курса».

«Чтобы укрепить позиции международных резервов, темп обесценивания был изменен, чтобы постепенно привести его к уровням, более совместимым с уровнем внутренней инфляции», - добавлено в отчете, чтобы объяснить процесс, который происходит с конца прошлого года: официальный рост доллара на ставка ИПЦ. Большую часть 2021 года девальвация песо была ниже уровня инфляции.

Центральный банк также подчеркнул в своем отчете, что первичное расширение государственного сектора в 2021 году было «значительно ниже», чем в 2020 году, и что он продолжал поглощать ликвидность с помощью своих регуляторных инструментов, пропусков и Leliq. «Денежная база завершила год расширением на 40%, что означало сокращение в реальном выражении, а баланс оплачиваемых обязательств составил около 9,7% ВВП».

Что касается опасений, что страны и Leliq вырастут до рискованных уровней, отмечаемых многими аналитиками, IPOM ожидает снижения: «Учитывая прогнозируемый рост денежно-кредитного спроса, предполагается, что на каждый 1 п.п. повышения процентных ставок по денежно-кредитной политике выплаченные обязательства будут увеличиваться на 0,07 п.п. ВВП. Даже учитывая этот эффект, в контексте сокращения потребностей в стерилизации, в течение 2022 года возмещаемые обязательства будут уменьшены по отношению к ВВП».

«Ожидается, что усилия по денежной стерилизации будут сокращены. Это будет способствовать спросу, основанному на деньгах, за счет процентов, связанных с оплачиваемыми обязательствами BCRA, и, возможно, за счет сокращения ее акций», - добавлено в отчете.

Центральный банк считает, что причины роста инфляции были «временными» и что снижение индексов произойдет благодаря стабильности доллара и росту ставок: «Ожидается, что переходные факторы, которые давили на общий уровень цен, спадут и инфляция возобновить путь постепенного замедления и устойчивого роста. Стабилизация реального обменного курса на его текущем уровне, сохраняющая внешнюю конкурентоспособность экономики, и калибровка процентных ставок с учетом инфляционных тенденций в целях обеспечения положительной отдачи от инвестиций в местную валюту помогут стабилизировать ожидания, благоприятствуя процессу дезинфляции».

Было также отмечено, что выпуск BCRA в пользу Казначейства, который стал возможным благодаря участию в прибыли и переходным авансам, будет ниже, чем в прошлом: «После двух лет, в течение которых Центральный банк исключительно помогал Казначейству в удовлетворении потребностей, возникающих в связи с пандемией, без доступ к внешнему финансированию и восстановление внутреннего рынка капитала, прогресс, достигнутый национальным правительством в нормализации долгового рынка песо, и перспективы внешнего финансирования многосторонними и двусторонними учреждениями представляют собой сценарий значительного сокращения помощи финансовая помощь казначейству».

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