Нехватка воды в Аргентине: 17% аргентинцев живут в городах с «очень некачественным» водоснабжением

Вода — важнейший элемент для человека. Без него нет шансов на выживание. Но человечеству также важно развивать свою деятельность, поскольку 70% воды в мире используется для орошения . И хотя его можно рассматривать как возобновляемый ресурс, правда в том, что на самом деле он ограничен. Учитывая это, Фонд Bunge y Born представил по случаю Международного дня воды карту нехватки воды в Аргентине, на которой было показано, что 17% аргентинцев живут в городах с «очень неблагополучным» водоснабжением.

Посредством платформы Aguas Claras фонд стремился исследовать, количественно оценить и составить карту двух наиболее важных для общества услуг водоснабжения: обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод. Проанализировав 77,5% аргентинских городов, ученые из CONICET, INTA и INA, принадлежащих к 12 центрам, расположенным во всех основных регионах Аргентины, предупредили, что «41% населения живет в городах с безопасным и очень безопасным обеспечением, 42% - в городах с несколько скомпрометированными и 17% в городах с высокой степенью ответственности ».

По мнению экспертов, они считают себя обязанными, когда, например, два города имеют одну и ту же точку водоснабжения. То есть, когда оба должны приобрести его в одном и том же месте и «конкурировать» за драгоценную жидкость. Другой пример — это «города в цепях», когда один город захватывает воду в районах, где другой сбрасывает сточные воды.

Изменение климата вызывает засухи, которые длятся месяцами и вызывают речные воды, как это произошло в Паране

«Аргентина сталкивается с разнообразными водными проблемами и иногда с противоположными признаками, типичными для географии контрастов», - сказал Infobae агроном Эстебан Габриэль Йоббаги Гампел, старший научный сотрудник CONICET Группы экологических исследований (GEA) Университета Сан-Луиса. В связи с этим специалист подчеркнул, что «за этими проблемами обычно скрываются комбинированные последствия изменения климата, трансформации землепользования и роста городов».

По словам исследователя CONICET, пример этих проблем присутствует в регионах Пампас и Чако, когда из-за увеличения интенсивности осадков, связанных с изменением климата, культивируемые ландшафты не поглощают воду и вызывают широкомасштабные наводнения, которые влияют и наносят ущерб народы и маршруты. Напротив, засухи, которые длятся месяцами, вызывают водосточные воды в реках, как это произошло в Паране, что ставит под угрозу как транспорт, так и потребление питьевой воды или даже выработку гидроэлектроэнергии.

Но это еще не все, по словам Йоббади Гампела, качество воды также является «предметом озабоченности». «Естественно, у нас есть грунтовые воды с высокой нагрузкой мышьяка на равнинах, и это хронический кошмар для снабжения питьевой водой во многих средних и небольших городских центрах , которые все еще зависят исключительно от этого ресурса», — подчеркнул эксперт. В то же время он предупредил, что, кроме того, добавляется загрязнение, которое сами люди создают на этом важном ресурсе.

«Мы наносим ущерб водным экосистемам и их дикой природе сельскими, промышленными и бытовыми сточными водами и портим воду, хранящуюся для нашего потребления», - сказал эксперт; примером такой ситуации, пояснил он, являются «вспышки токсичных водорослей в водоемах, которые снабжают города».

В регионах Пампас и Чако из-за увеличения интенсивности осадков, связанных с изменением климата, культивируемые ландшафты не поглощают воду и вызывают широкомасштабные наводнения, которые влияют и наносят ущерб городам и маршрутам. Пример этого можно увидеть на изображении, когда Санта-Роза (Ла-Пампа) ушла под воду в 2017 году

Три оси для ухода за водой

Чтобы изменить эту реальность, обществу необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях: заботе о воде, поиске прозрачного диалога и предоставлении науке возможности управлять этими аспектами. « Мы должны учитывать, что водные услуги, которыми мы пользуемся, поступают с территории, и что они защищены и поддерживаются не только с помощью сложных инфраструктурных работ, таких как каналы или плотины, но и с заботой об экосистемах», - пояснил эксперт Infobae.

Во-вторых, следует признать, что «управление водными ресурсами осуществляется из многих районов, включая страну, провинции и муниципалитеты, а также государственные и частные органы». «Ставки на коммуникацию и прозрачность с использованием научных данных необходимы для достижения справедливых и долгосрочных соглашений с ресурсами, привлекаемыми многими секторами», — отметил Йоббадь Гампел.

Он добавил: «Нам нужны культурные изменения в нашем представлении о воде. Будучи городскими жителями, 95% аргентинцев полагают, что в наши дома вода поступает и поворачивает краны или нажимает кнопки; но мы не знаем, что в этих потоках входа и выхода природа «бережет» нас». «В той мере, в какой мы знаем, откуда берется вода, какие экосистемы ее нам предоставляют, которые затем получают и очищают ее; мы сможем лучше ценить, заботиться о ней и претендовать на нее», - сказал он.

В каких районах страны вода безопасна, а где она нарушена (Предоставлено Фондом Бунге и Борн)

Что можно обнаружить на платформе Aguas Claras

Как они объяснили, помимо трех осей, открытых Йоббадь Гампелем, также можно обнаружить:

- Где находятся водозаборы и сбросы, а также связанные с ними ручьи, реки, озера или акведуки.

- «Регистр водных кризисов»: он находится в режиме онлайн и синтезирует и обновляет «пульс» новостей, связанных с водой, ее инцидентами, кризисами и проблемами.

«Для продвижения в этом направлении Фонд опирается на свои установленные мощности и на работу, уже проделанную коллективами ученых в стране; но мы хотим пойти дальше и построить сообщество проектов, финансируемых фондом и ориентированных на воду и города из призыва к исследователей молодых людей, которые готовы сформулировать научные знания и действия по вопросам устойчивости водных ресурсов », — заключил Йоббадь Гампел.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



