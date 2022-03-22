Предупреждение об отключении электроэнергии в Токио из-за нехватки энергоснабжения после землетрясения

Токио, 22 марта Власти Японии выпустили предупреждение о возможности отключения электроэнергии в Токио и прилегающих регионах во вторник из-за нехватки поставок после сильного землетрясения, которое произошло в регионе на прошлой неделе, и призвали граждан экономить электроэнергию. Министерство экономики, торговли и промышленности рекомендовало экономить энергию сегодня с 08:00 до 23:00 по местному времени (23:00 по Гринвичу в понедельник и 14:00 во вторник) для домашних хозяйств и предприятий Токио и восьми префектур, обслуживаемых электрической компанией TEPCO (Канагава, Тиба, Сайтама, Ибараки, Тотиги, Гумма, Яманаси и Сидзуока). Предупреждение было сделано после того, как TEPCO, которая в общей сложности обслуживает население около 42,5 миллиона человек, предупредила накануне о возможном дефиците поставок из-за холода - большинство отопительных систем в Японии электрические - и о приостановке работы некоторых из своих теплоэлектростанций из-за землетрясения. В прошлую среду землетрясение силой 7,4 градуса по открытой шкале Рихтера сильно ударило по восточному склону архипелага, вызвав поломки и ущерб различным инфраструктурам. Министерство предупредило, что это может быть худшая ситуация с электроснабжением в регионе с 2011 года, когда на северо-востоке страны произошло 9-градусное землетрясение, вызвавшее цунами, в результате которого 28 000 человек погибли и пропали без вести и в результате аварии на электростанции Фукусима, в результате чего выработка TEPCO осталась минимальный. TEPCO, которая остановила все свои атомные станции с 2011 года, заявила, что рассчитывает получить до 2,37 миллиона киловатт электроэнергии от других региональных компаний Тем не менее, домохозяйства и предприятия попросили отключить все ненужное оборудование и освещение и настроить отопление до 20 градусов Цельсия для экономии электроэнергии. ШЕФ тк-асб/JPD