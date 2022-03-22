«Война с инфляцией»: говорят, что меры правительства не обрушат цены на хлеб

После заявлений правительства о мерах по прекращению роста цен на хлеб отраслевые аналитики говорят, что «в краткосрочной перспективе она может быть сохранена или стабилизирована, но я не думаю, что она снизится». Об этом заверила СМИ экономист Сельскохозяйственного фонда развития Аргентины (FADA) Наталья Ариньо. Кроме того, мукомольные МСП заявили, что при применении такой политики, как нынешняя, потребители не получают от нее выгоды.

Правительство, столкнувшись с ростом мировых цен на пшеницу из-за нападения России на Украину, продлило до 31 декабря этого года увеличение удержаний на побочные продукты сои, такие как масло, мука и биодизель. На дополнительные средства, собранные в результате этой меры, был создан «Аргентинский стабилизационный фонд пшеницы». Это административный и финансовый траст, целью которого является «стабилизация стоимости тонны» этой крупы, которую закупают заводы по всей стране. Он будет отвечать за Министерство внутренней торговли во главе с Роберто Фелетти.

«Помимо пшеницы и муки, есть и другие компоненты, которые влияют на конечную цену хлеба», - сказал Ариньо. Они связаны с производственными затратами, такими как арендная плата, заработная плата, фрахт и налоги, среди прочего. «На все это влияет инфляция в нашей стране. Кроме того, нужно иметь в виду, что в это время года все эти пункты обновляются», — добавил экономист.

Кроме того, он утверждал, что цена хлеба, которая доходит до потребителя, зависит не только от стоимости пшеницы и муки, где, например, крупа составляет 13% от конечной стоимости хлеба. А если цена на пшеницу вырастет на 40%, то рост цен на хлеб составит 5%, что эквивалентно пятинедельной инфляции. «Меры, принимаемые правительством, касаются конкретного сектора, но у Аргентины есть гораздо более серьезная проблема, которая заключается в инфляции, которая погружается в продовольствие, а также в другие сектора», - сказал Ариньо.

С другой стороны, Наталья Ариньо предупредила, что официальные интервенции на сельскохозяйственных рынках вызывают «неопределенность и недоверие» в секторе. А в конкретном случае пшеницы, ввиду сева новой кампании, которая начнется в конце апреля и начале мая, производитель во время принятия решений рассмотрит меры правительства в контексте роста затрат, таких как агрохимикаты и удобрения, и климатической ситуации, с продуктивные районы, все еще пострадавшие от засухи.

К мнению Ариньо присоединился аналитик рынка зернохранилищ Хавьер Бухан. В диалоге с Infobae он напомнил, что эти меры уже осуществлялись в прошлом и не приносят пользы ни одному сектору. «Цены на хлеб не упадут. Правительство не находится на правильном пути к снижению текущего уровня инфляции. Интервенция на рынках наносит серьезный ущерб производителям и потребителям продуктов питания. В 1943 году Перон сделал то же самое, и в период с того года по 1955 год инфляция составила 448% с помощью мер контроля».

Еще один сектор, с которым консультирует Infobae о влиянии правительственных заявлений в последние часы, - это помол. Президент Федерации мукомольной промышленности Диего Сифарелли заявил, что организация ведет переговоры с национальными чиновниками, чтобы получить более подробную информацию о том, как будет работать фонд стабилизации цен на пшеницу. Он также сообщил, что они представили проекты для фонда, которые будут применяться непосредственно к потреблению. «Правительство хочет применить его ко всем видам муки, чтобы отделить не только хлеб от волатильности цен на внешнюю пшеницу», - добавил лидер.

В свою очередь, касаясь цены на хлеб, Сифарелли сказал, что «когда стабилизирующий фонд начнет работать, он обеспечит спокойствие при изменении цен в зависимости от того, что повлияет на пшеницу. Мы всегда говорим, что пшеница и мука очень мало влияют на образование мучных. И в будущем мы не услышим, что такая ситуация увеличивается из-за роста цен на муку, потому что цены снова упадут».

Наконец, Оскар Марино, глава Ассоциации малых и средних предприятий мукомольной промышленности Аргентинской Республики (APYMIMRA), заявил в диалоге со СМИ, что «предсказать, что произойдет с ценами на хлеб, очень сложно. В предыдущих случаях, когда этот тип механизма применялся, правда заключалась в том, что потребитель не доходил до него. В то время министр торговли не предлагал хлеба за 2,50 доллара. Полезные меры - это те, которые мы предложили, чтобы вместо субсидирования мукомольного производства это было сделано непосредственно на потребление в наиболее уязвимых секторах с помощью уже действующих карт или других карт, которые могут быть созданы».

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