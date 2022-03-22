Вирус на TikTok: пользователь ест сырое бычье мясо и яичко, чтобы «набрать мышечную массу»

TikTok — это социальная сеть на данный момент. Многие люди раскрывают повседневную жизнь, и это случай с тиктокером, который вызвал удивление и споры. в социальных сетях. Это после того, как показал диету, чтобы не верить, которая «богата белками и минералами» и которая помогает ему поддерживать завидную мускулатуру.

Тиктокера зовут Вим Брейш, ему 31 год, он тренер по здоровью и фитнесу в Лос-Анджелесе. Почти во всех своих видео он показывает, что сырое мясо заставило его тело набрать завидную мышечную массу.

Как видно на изображении, спортсмен не проявляет никакого беспокойства в потреблении сырой пищи, но это не только сырое мясо. Его диета идет дальше, до точки поедания мозгов, бычьих яичек и более похожих отрубов мяса, очевидно, все в сыром состоянии.

«Я 100% плотоядный спортсмен с миссией достичь максимального веса моего телосложения, полагаясь при этом на животный жир для энергии», - читает он в своей биографии на YouTube, где уточняет, что он не врач и его образ жизни не является «медицинским советом», - констатирует он в своих видео.

В некоторых роликах видно, что он сопровождает свою диету картофельными чипсами, апельсиновым соком, среди прочего, но потребление сырого мяса свиней его ежедневное кормление.

Вим, не стесняясь, дает понять, что для него есть мясо без приготовления пищи является отличной альтернативой, особенно когда у него нет времени готовить, к этому добавляется, что его диета полезна для здоровья, по его собственной версии.

ЭТО ИХ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН

Мы знаем, что вы должны быть ошеломлены всем, что мы вам расскажем, и поэтому мы покажем вам, что такое ежедневная диета Warm. Судя по тому, что он показывает в своих видео в TikTok, вы можете увидеть различные виды мяса, которое он хранит в холодильнике. Они варьируются от «нормальных» кусков мяса, до мозгов и бычьих яичек, которые, как он утверждает, имеют «высокое цинковое» значение.

завтрак

Ваш завтрак — одно из самых легких блюд с точки зрения сыроедения. Потребляйте 6 яичных желтков в качестве энергетического напитка. К этому следует добавить погружение в воду со льдом,

Ланч

На обед два телячьих яичка, телячьи мозги, печень ягненка, телячье сердце, телячья почка, телячий костный мозг и сырое масло присутствуют и употребляются в сыром виде.

Цена

На ужин съешьте кусочки сырого стейка и масла, которые иногда сочетаются с протеиновым коктейлем.

Дополнительным фактом, по словам Вима, является то, что он упражняется сразу после еды сырого мяса и ходит в спортзал семь дней в неделю. Она добавляет ледяные ванны три-четыре раза в неделю и медитирует, чтобы помочь держать свое психическое здоровье под контролем.

РЕАКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пользователи социальной сети не стеснялись реагировать на их сообщения, и они были очень разнообразны. От реакций удивления, изумления и страха за здоровье человека. Наиболее частый вопрос заключается в бактериях, которые могут быть в сыром виде в этом мясе и которые в конечном итоге окажутся действительно вредными для здоровья и вызывают пищевое отравление.

По мнению нескольких специалистов, сырое или недоваренное мясо является одним из основных источников пищевых отравлений из-за присутствия таких бактерий, как: кишечная палочка, сальмонелла или листерия.

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