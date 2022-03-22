Насилие в Мексике и Украине удвоило убийства журналистов в 2022 году

Женева, 22 марта По крайней мере 33 журналиста погибли в 2022 году, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти половина смертей произошла в Мексике и Украине, двух странах, находящихся в особо опасной ситуации, предупредила сегодня кампания НПО Press Emblem Campaign (PEC). Организация, которая собирает данные о нападениях на работников СМИ во всем мире, заявила, что на данный момент девять журналистов были убиты в Мексике, в основном жертвы преступных банд, действующих в стране, и шесть в Украине во время освещения войны, которая началась 24 февраля. В Мексике, стране, которая часто возглавляет ежегодные статистические данные УИК об убитых журналистах, организация вновь обратилась к властям с призывом укрепить механизмы защиты этих работников. Что касается Украины, то УИК осудила шесть убийств, которые по международному праву следует считать «военными преступлениями», и напомнила, что работники СМИ «не являются комбатантами и никогда не должны рассматриваться военными как мишень». Журналистами, убитыми в украинской войне на данный момент, являются Дилербек Шукурович Шакиров (убит на третий день войны в Херсоне), фотоаппарат Евгений Сакун (Киев), Виктор Дудар (Николаев), американец Брент Рено (Ирпень), Пьер Закржевский и Александра Куршинова (последние два сотрудника) телеканала Fox News и погибли в Горенка, на окраине украинской столицы). В 2021 году НПО подтвердила 79 убийств журналистов, что является одним из самых низких показателей за последние два десятилетия, хотя цифры последних месяцев предполагают, что эта цифра будет превзойдена в 2022 году. ШЕФ ABC