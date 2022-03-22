Насилие в Колиме: полицейские столкнулись с вооруженными мирными жителями недалеко от центра столицы

Около 100 полицейских из Колимы столкнулись с вооруженными гражданскими лицами недалеко от центра столицы штата во второй половине дня в понедельник, 21 марта, когда предполагаемые киллеры напали на элементы общественной безопасности, а затем забаррикадировались в доме организации, из которой они действовали. их крупнокалиберное оружие против униформы.

События произошли в Баррио Эспанья в городе Колима, где, как сообщается, присутствовал снайпер, который, как утверждается, напал на более 10 полицейских, один из которых был ранен огнестрельными ранениями, и был переведен в больницу в этом районе. Источники, с которыми консультировалась Infobae Mexico, сообщили, что два человека, открывшие огонь по сотрудникам службы безопасности, были арестованы

Государственный секретарь общественной безопасности (SSP) сообщил, что после первого нападения «подданные бежали и забаррикадировались в здании в районе Пласетас, где элементы штата и федеральные элементы провели операцию, которая привела к их захвату».

«Предполагаемые агрессоры были арестованы при хранении различного оружия; в случае, если был ранен элемент Генеральной прокуратуры (FGE), что вне опасности», - сообщает агентство.

Сообщалось также, что силы безопасности на трех уровнях правительства провели операции по восстановлению контроля над районом, в котором происходили нападения и столкновения, который был оцеплен для сотрудников прокуратуры для дачи показаний.

Магазины и учебные заведения прекратили свою деятельность, а находящиеся в них люди укрылись в своих помещениях после начала столкновений между военными и гражданскими лицами, поскольку сильные взрывы большого калибра неуклонно продолжались в течение нескольких минут.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, противостояние началось около 6 часов вечера на кольцевой развязке Дель Чарро, расположенной на пересечении проспектов Родольфо Чавес и Пино Суарес, которые расположены в нескольких кварталах от исторического центра столицы Колимы.

Аналогичным образом, несколько граждан задокументировали события с помощью видеороликов, размещенных на цифровых платформах, в которых была очевидна обеспокоенность людей, находящихся в окрестностях центра Колимы, которые общались со своими близкими, чтобы сообщить о случившемся; ни о жертвах, ни о гражданских лицах, ни о раненых после насильственные события.

Организация переживает волну насилия, вызванную столкновениями между организованными преступными группировками, которые оспаривают территорию после разрывов в организациях.

Картель Халиско Нуэва Генерасьон (CJNG) проводит наступление на своих предыдущих союзников, Лос-Мескалес или Независимый картель Колима, поскольку первые нападения на него постоянно продолжаются после казни нескольких его членов в государственной тюрьме, что произошло ранее в этом году.

Кровожадные события в Колиме, связанные с внутренними спорами картеля нового поколения Халиско (CJNG), привели к 106 убийствам за пять недель. Это самый высокий показатель за всю историю государства.

12 марта поступило сообщение о поджоге в доме в районе Альбаррада, где до того, как мужчина получил серьезные ранения, на этом месте находилось тактическое снаряжение, снаряды, бронежилеты и наркотики.

Насилие также коснулось элементов общественной безопасности, так как 19 марта полицейский был убит наемными на улицах столицы штата, что было совершено после захвата Чапаррито, лидера CJNG в штате.

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