Видеопрогнозы на испанском языке в 02:00 по Гринвичу

= ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ =

Война в Киеве из-за обстрела торгового центра, и Украина отказывается сдавать Мариуполь

КИЕВ: В результате новой бомбардировки восемь человек погибли в торговом центре в Киеве, украинской столице, которая отклонила в понедельник российский ультиматум о сдаче осажденного города Мариуполь.

(Конфликт между Украиной и Россией уже доступен)

Президент Украины призывает ЕС прекратить торговлю с Россией

КИЕВ: Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник призвал Европейский союз (ЕС) прекратить всякую «торговлю» с Россией, и особенно отказаться от ее энергоресурсов, в видеоролике в сообщениях Telegram.

(1AS IMAGES Украина Россия ЕС конфликт война торговля макроэкономика - теперь доступно)

Взрыв торгового центра в Киеве

КИЕВ: По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва в торговом центре в Киеве в период с вечера воскресенья до начала понедельника, когда российские войска пытаются окружить украинскую столицу.

(Конфликт между Украиной и Россией - теперь доступно)

ЕС достиг «политического соглашения» об удвоении материальной помощи Украине

БРЮССЕЛЬ: Министры иностранных дел европейских стран достигли политического соглашения в понедельник о выделении около 550 миллионов долларов, тем самым удвоив свой фонд материальной помощи Украине.

(Дипломатия ЕС Россия Украина конфликт энергетика нефтегазовая экономика теперь доступна) НОВОЕ ВИДЕО

Пожилые украинцы живут беженцами на станциях киевского метро

КИЕВ: 77-летняя Валентина Каткова не знает, что заставляет ее больше всего плакать: будь то проблемы со здоровьем, типичные для ее старости, или факт жизни «похоронен» в киевском метро, чтобы избежать российских бомб.

(Конфликт между Украиной и Россией - теперь доступно) НОВОЕ ВИДЕО

Дети в педиатрической больнице Киева страдают от «ужасной» травмы войны

КИЕВ: Ужасы войны в Украине отражаются в глазах маленького Владимира, 13 лет, лежащего на кровати в детской больнице в Киеве после того, как был сбит автомобиль, в котором он ехал с семьей.

(Здоровье детей больницы России конфликта в Украине - теперь доступно)

«Утечка» аммиака на химическом заводе в Украине

СУМЫ, Украина: Украинские власти в понедельник призвали жителей северного города Новоселица укрыться после «утечки» аммиака на близлежащем химическом заводе, пока в этом районе продолжаются боевые действия против российских войск.

(Химический конфликт между Украиной и Россией — теперь доступно)

Россия запрещает Facebook и Instagram за «экстремизм»

МОСКВА: Московский суд в понедельник запретил социальные сети Facebook и Instagram в России за то, что считали, что они занимаются «экстремистской» деятельностью, сообщили российские информационные агентства.

(Интернет-конфликт между Россией и Украиной — уже доступен)

= ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ НОВОСТИ =

Оппонент Кристиана Чаморро приговорена к восьми годам тюрьмы в Никарагуа

МАНАГУА: Журналистка и бывший кандидат в президенты Никарагуа Кристиана Чаморро была приговорена судом в понедельник к восьми годам тюрьмы, после того как была признана виновной в преступлениях, приписываемых ей правительством Даниэля Ортеги.

(Права политической справедливости в Никарагуа — 04:30 по Гринвичу) НОВОЕ ВИДЕО

Избирательный орган запросит подсчет голосов в сенате Колумбии

БОГОТА: Преследуемый обвинениями в предполагаемых фальсификациях, глава избирательного органа Колумбии объявил в понедельник, что запросит подсчет голосов для Сената на выборах 13 марта.

(Фальсификация на политических выборах в Колумбии — уже доступно) НОВОЕ ВИДЕО

Лопес Обрадор открывает аэропорт Нью-Мехико с небольшим количеством рейсов

МЕКСИКА: Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник открыл новый аэропорт в Мехико, первый из своих крупных инфраструктурных работ, который начал работу с нескольких рейсов.

(Мексика политика авиационная экономика США — 03:30 по Гринвичу) НОВОЕ ВИДЕО

Соединенные Штаты утверждают, что Бирма совершила геноцид против рохинджа

ВАШИНГТОН: Соединенные Штаты официально заявили в понедельник, что рохинджа стали жертвами «геноцида», совершенного бирманской армией, и утверждают, что у них есть доказательства того, что намерение было «уничтожить» это мусульманское меньшинство в 2016 и 2017 годах.

(США, Бирма, вооруженные силы, меньшинства, геноцид, переворот, ислам, санкции за права человека - теперь доступны)

Самолет со 132 пассажирами разбился на юго-западе Китая

ПЕКИН: Самолет China Eastern Airlines со 132 пассажирами на борту разбился в понедельник на юго-западе Китая.

(1AS IMAGES КИТАЙСКАЯ АВИАЦИОННАЯ АВАРИЯ - теперь доступно)

Самолет со 132 людьми разбился на юго-западе Китая

КАНТОН, Китай: РАСШИРЕНИЕ: самолет, принадлежащий авиакомпании China Eastern Airlines со 132 людьми на борту, потерпел крушение в понедельник на юго-западе Китая после жестокой авиакатастрофы в 8 000 метров, которая могла стать самой смертоносной в этой стране с 1994 года.

(Авиационная авария в Китае - теперь доступно)

В результате нападения на шведскую школу погибли две женщины

МАЛЬМЕ, Швеция: В понедельник в результате нападения на среднюю школу в Мальмё на юге Швеции погибли две женщины, сообщила местная полиция, уточнив, что подозреваемый, арестованный во второй половине дня, — 18-летняя студентка.

(Нападение на полицейскую следственную школу Швеции - уже доступно) НОВОЕ ВИДЕО

Сторонники празднуют 67-й день рождения Болсонаро

БРАЗИЛИЯ: 67-й день рождения президента Бразилии Жаира Болсонару его сторонники отметили тортом и воздушными шарами во дворце Альворада. Президент обратился к присутствующим и объявил о новых мерах по стимулированию производства и устойчивого использования биометана.

(Политика Бразилии, посвященная годовщине дня рождения, экологическая биометановое топливо - теперь доступно)

= ЭКОНОМИКА =

Инфляция, грубый эффект далекой войны, которая обрушилась на латиноамериканцев

БУЭНОС-АЙРЕС: Цены на нефть и зерно, производимые Латинской Америкой, взлетели из-за войны в Украине, ситуация, которая на первый взгляд кажется положительной для региональной экономики, но имеет обратную сторону: это возвращение галопирующей инфляции, продовольствия и топлива через крышу.

(Инфляция ВВП Латамской экономики Россия Украина война конфликт потребление агронефти индексы - теперь доступны)

= ОБЩЕСТВО =

Новый рекорд на аукционе портрета Мэрилин де Уорхол от Christie's

НЬЮ-ЙОРК: Christie's House надеется установить новый рекорд для произведения искусства 20-го века с аукциона Энди Уорхола портрета Мэрилин Монро в 1964 году.

(Американские аукционы искусства Уорхола культуры экономики людей - теперь доступно)