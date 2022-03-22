Венесуэльский Вильямизар забивает со счетом 2:0 в Тихуане, что исключает Монтеррей непобежденным

Тихуана (Мексика), 21 марта Венесуэлка Паола Вильямисар забила гол в понедельник со счетом 2:0, которым Тихуана увезла непобежденного чемпиона Монтеррея на закрытии двенадцатого тура турнира Клаусура 2022 года мексиканской женской футбольной лиги. Гол южноамериканца упал на 46-й минуте. Вильямисар воспользовался долгой службой, контролировал мяч грудью на высоте полумесяца и при входе в штрафную ударил ногой правильно, чтобы обыграть вратаря и поставить 1-0 на табло. Счет 2:0 забила Санхуана Муньос в 61. Это был первый гол артиллеры в соревнованиях, в которых он сыграл 660 минут; он стартовал в семи из девяти сыгранных им матчей. В этом матче она получила травму на 74-й минуте. На своем первом турнире в Мексике, El Apertura 2021, Вильямисар была иностранкой, которая забила больше всего голов в лиге с пятью голами. Монтеррей был единственной командой без поражений в Клаусуре, одержав 10 побед подряд до этой осени. Костариканка Валерия дель Кампо вышла на 78-ю минуту для монархов. Ранее Америка во главе с англичанином Крейгом Харрингтоном выиграла со счетом 0-4 во время своего визита в Толуку; американка Сара Любберт сделала дубль, второй подряд, и забила четыре гола на турнире. Исландка Андреа Хауксдоттир дебютировала в составе «Орлов», вышла на 80-й минуте. Также в этот понедельник UANL Tigers одолели «Льва» со счетом 6-0. В поединке американка Миа Фишель забила два гола и достигла пяти в соревновании. Со «Львом» тринидадская Виктория Свифт отыграла 90 минут, ее партнерша, панамская Марта Кокс, вошла во второй тайм и в конце получила травму от удара по голове. День начался в воскресенье с победы Сантоса Лагуны на выезде со счетом 2-4 над Сан-Луисом, филиалом «Атлетико де Мадрид», где испанка Беатрис Парра забила гол, свой четвертый на турнире; соотечественница Марта Перарнау провела весь матч. В победе Керетаро над Некаксой со счетом 3:0 колумбийский вратарь Ванесса Кордова продемонстрировала выдающуюся игру, чтобы сохранить свой гол без гола. На сегодняшний день 12 Монтеррей продолжает лидировать с 30 очками, Тигрес и Гвадалахара занимают второе и третье места соответственно с 27 очками; Америка занимает четвертое место, а Пачука — пятое, у каждого по 25 очков. Алисия Сервантес из Гвадалахары и Чарлин Коррал из Пачуки стали лучшими бомбардирами с 11 голами, за ней следуют девять голов Стефани Майор из Тигреса; у Кэтти Мартинес из Америки восемь голов; иностранец с наибольшим количеством голов — нигериец Ученна Кану (шесть). - Результаты 12-й даты закрытия 2022 года: Воскресенье 20.03: Керетаро 3-0 Некакса и Сан-Луис 2-4 Сантос Лагуна. Понедельник 21.03: Атлас 2-1 Хуарес ФК, Круз Азуль 0-2 Пачука, Толука 0-4 Америка, Гвадалахара 1-0 Пуэбла, Тигрес UANL 6-0 Леон, Масатлан 0-2 Пумас УНАМ и Тихуана 2-0 Монтеррей. - Матчи 13-го тура: Суббота 26.03: Круз Азул-Атлас и Хуарес ФК-Пумас УНАМ. Воскресенье 27.03: Монтеррей-Сантос Лагуна, Пуэбла-Америка и Сан-Луис-Тигрес UANL. Понедельник 28.03: Толука-Керетаро, Пачука-Масатлан, Леон-Гвадалахара и Тихуана-Некакса.efeas/RCG/GA